Almeida cree que el registro único de VUT era "una buena iniciativa" pero lamenta que Gobierno no diera con la fórmula

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que el registro único de viviendas de alquiler de corta duración era "una buena iniciativa" pero ha lamentado que Gobierno de España no diera con "la fórmula adecuada".

El Tribunal Supremo ha anulado el registro único de arrendamientos de corta duración, regulado en el Real Decreto 1312/2024 de 23 de diciembre, al considerar que el Estado carece de título competencial para establecer una regulación exhaustiva de un registro nacional que "se superpone a los registros autonómicos existentes con respecto a la inscripción de inmuebles destinados a arrendamientos turísticos".

"Por ser completamente sincero, a mí me pareció que era una buena iniciativa. Yo siempre defendí que para acometer la realidad de los pisos turísticos ilegales necesitábamos que hubiera una normativa que exigiera a las comercializadoras que tuvieran que poner a disposición cuáles son los pisos turísticos legales y, a partir de ahí, que los pudieran comercializar. Y este fue un medio para poder hacerlo", ha contestado a la prensa desde la Rosaleda del Parque del Oeste.

Sin embargo, "el Gobierno de la Nación no lo ha hecho adecuadamente". "No voy a ser yo el que en este caso ponga el acento en la derrota judicial sino el acento en que el Gobierno de la Nación no ha encontrado la fórmula acertada, a pesar de que la intención era buena, para un instrumento que es útil para combatir las viviendas turísticas de uso ilegal", ha trasladado.

Espera que si el Gobierno "hace una normativa, esta vez se adecue al ordenamiento" porque, siendo "coherente y sincero", le parecía "una buena forma de ayudar a los ayuntamientos a combatir las viviendas turísticas ilegales".