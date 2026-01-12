Almeida cree que Sánchez tiene ticket electoral: "Tiene pinta de que Bolaños viene a Ayuntamiento, lo siento por Maroto"

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de demolición de los primeros edificios del acuartelamiento de Campamento - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ya tiene "ticket electoral", en el que el secretario de los socialistas madrileños y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, estaría acompañado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, dejando fuera a la portavoz socialista en el Ayuntamiento. "Lo siento por Reyes Maroto", ha ironizado.

Almeida ha criticado no haber sido invitado por el equipo de Sánchez al acto de demolición de los primeros edificios del acuartelamiento de Campamento, donde sí ha estado Bolaños, Óscar López y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

"Ya sabemos cuál es el ticket electoral. ¿Por qué va Óscar López? Porque yo todavía no sé cuáles son las competencias del ministro de Transformación Digital y Función Pública en la operación Campamento, salvo que va a ser el candidato del PSOE y, por tanto, esto tiene un carácter electoralista", ha declarado a la prensa desde la Casa de la Villa.

También se ha preguntado por la presencia de Bolaños. "¿Qué hace allí? ¿Cuáles son las competencias de Félix Bolaños? Pues ya sabemos cuál va a ser el ticket electoral, porque si va Oscar López, que es el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, y va Félix Bolaños, que tampoco tiene ninguna competencia, tiene pinta de que Bolaños puede que también venga al Ayuntamiento de Madrid. Lo siento por Reyes Maroto", ha tirado de ironía.

Almeida ha insistido en que todo apuntado a que "la intención del PSOE es que tenga un recambio lo antes posible", en referencia a Maroto, "y la escenificación de hoy en Campamento parece apuntar a queÓscar López y Félix Bolaños pretenden ser el tiquet electoral".