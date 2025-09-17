Almeida cree que para traer la final de la Copa Mundial 2030 a la ciudad "conviene no reventar las calles de Madrid"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ofrece declaraciones a los medios durante la presentación del sistema de balizas de Waze - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha enviado un mensaje al Gobierno de España defendiendo que para traer la final de la Copa Mundial de Fútbol 2030 a la ciudad "conviene no reventar las calles de Madrid".

"A mí lo que me preocupa en estos momentos es si el Gobierno de España va a trabajar por que Madrid sea sede de la final o no", ha manifestado desde Arganzuela sobre la candidatura tripartita con Portugal y Marruecos.

Almeida ha insistido en que "conviene no reventar las calles de Madrid por oportunismo" después de que "los grandes acontecimientos internacionales vieron lo que pasó en La Vuelta Ciclista a España y la postura irresponsable del Gobierno".

También tiene dudas en torno a la final en Casablanca o en Madrid.

"No tengo claro que no vayan a seguir utilizando el tema de Gaza para sus intereses particulares propios. No tengo claro que quiera tener la fuerza suficiente frente a Marruecos para que Madrid acceda a acoger la final", ha declarado contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

En este punto, Almeida ha señalado que sigue esperando las explicaciones por las que el presidente catalán, Salvador Illa, "no suspendió la Vuelta a Cataluña en la que participó un equipo israelí".

"Estoy deseando saber por qué no han dicho a los equipos españoles que juegan la Europa League, donde hay equipos israelíes, que por qué la juegan. Qué fácil es meterte con la Vuelta a Ciclista España para sacar un titular", ha lamentado.