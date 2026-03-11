Almeida cree que UE "tiene que tener una reflexión" conjunta que lleve a "un diagnóstico correcto y actuar con unidad"

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida - Antonio Gutiérrez - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que la Unión Europea tiene que "tener un debate, una reflexión" conjunta que lleve a "un diagnóstico correcto y actuar con unidad".

Almeida se ha expresado así desde la Puerta del Sol, donde se ha conmemorado la memoria de los fallecidos en los atentados del 11M, después de que ka presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declarara días atrás que la Unión Europa "ya no puede confiar" en un sistema internacional basado en reglas como "la única manera" de defender sus intereses ante las amenazas e incluso puso en cuestión si es "más una ayuda o un obstáculo" para la credibilidad del bloque comunitario como actor geopolítico.

El regidor ha llamado a analizar el nuevo orden internacional para, a partir de ahí, "saber cómo hay que actuar y cuáles son las capacidades estratégicas".

"Parece obvio que los parámetros en los que se ha movido el orden internacional en estos momentos no están ya en vigor y Europa, y este es mi consejo, mi opinión y mi sugerencia, lo que debe hacer es un proceso de reflexión conjunta porque tenemos un gran futuro por delante por los valores que representamos pero siempre que sepamos hacer el diagnóstico correcto y actuar con unidad", se ha posicionado.