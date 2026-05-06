Almeida critica al delegado por convocar reunión sobre Parque Paraíso sólo cuando una persona ha sido asesinada

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (c), y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín (i), presiden el Consejo y la Junta Local de Seguridad de la ciudad de Madrid, en la Delegación del Gobierno - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, por únicamente convocar este viernes una reunión a tres bandas para abordar la situación de Parque Paraíso, en San Blas Canillejas, cuando "una persona ha sido asesinada" y que, sin querer "una bronca artificial", sí necesita confirmación de que el encuentro no será únicamente "para la foto".

"Ahora quiere escurrir el bulto de su responsabilidad pero la concejala de San Blas, Almudena Maíllo, le ha enviado tres cartas en los últimos meses para tratar la situación de Parque Paraíso al delegado del Gobierno y no ha contestado ni una sola ni ha cerrado una sola reunión. Ha tenido que esperar a que muriera una persona en el ejercicio de sus competencias para convocar esa reunión", ha condenado el primer edil desde el Palacio de Cibeles.

Martínez-Almeida ha espetado a Martín que no se está "para perder el tiempo ni para hacerle perder el tiempo a los vecinos sino para solucionar los problemas". Desde el Ayuntamiento se actúa en la zona "con la Policía Municipal y trabajando para colocar cámaras de seguridad".

"ES UNA CUESTIÓN DE SEGURIDAD"

"Lo que no queremos es que los ciudadanos tengan confusión acerca de las responsabilidades de cada uno porque la responsabilidad de la seguridad ciudadana es del delegado del Gobierno, quien convoca una mesa para tratar de confundir a los vecinos, para tratar de decirles que si es una cuestión social, que si es una cuestión de convivencia, que si es una cuestión de seguridad", ha declarado.

Almeida ha recordado que desde el Gobierno municipal llevan tiempo advirtiendo de la situación en Parque Paraíso, específicamente la concejala de San Blas, para remarcar que "es una cuestión de seguridad que exige la presencia de Policía Nacional en la calle".

"Antes de convocar reuniones quiero saber cuál es el compromiso del delegado del Gobierno con la seguridad, cómo va a materializar ese compromiso y a partir de ahí, si quiere fotos, pues habrá fotos, que no digo que no le vayamos a conceder la foto que quiere al delegado del gobierno, pero nos parece incomprensible que habiéndole advertido en reiteradas ocasiones no haya hecho absolutamente nada hasta que ha sido asesinada una persona", ha lanzado.