Almeida critica "deslealtad" de Bustinduy y recuerda que prohibir anuncios de VUT ilegales es competencia del ministerio

Se le pidió una reunión hoy pero por agenda era imposible, asegura Almeida, que dice que al ministro le conocen "cuatro y el del tambor"

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado la "deslealtad institucional" del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, a quien ha acusado de que realmente las viviendas de uso turístico (VUT) ilegales le resulten "indiferentes", para recordarle que parar su comercialición en plataformas "es una competencia del Gobierno de España".

"Por eso han creado un registro pero estarán viendo que a lo mejor fracasa y ya nos están echando la culpa a los demás. A mí me podrán decir que cierre las viviendas de uso turístico, que las inspeccione urbanísticamente, que multiplique el número de inspectores pero no me puede decir que mi responsabilidad es evitar la comercialización ilegal cuando es una competencia del Gobierno de España, del ministro", ha declarado desde el Retiro, donde ha presentado un busto dedicado a la primera presidenta de Fundación Víctimas del Terrorismo, Ana María Vidal-Abarca.

El Ministerio ha identificado más de 15.200 pisos turísticos ilegales en Madrid, por lo que ha pedido al Ayuntamiento que inste a eliminar los anuncios. El departamento ministerial ha entregado un archivo digital al Consistorio en el que se detalla la identificación por parte de la Unidad de Análisis de Consumo de anuncios de 16.335 viviendas turísticas en la capital, "cifra que contrasta con las 1.131 licencias concedidas por el Ayuntamiento".

Almeida ha puesto el foco en la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, a quien ha acusado de "estar mintiendo a los madrileños durante años diciendo que hay más de 20.000 viviendas turísticas de uso ilegal, igual que el PSOE, pero ahora viene el Ministerio de Bustinduy y les enmienda".

El regidor no ha negado la existencia de un "problema grave" con las VUT ilegales y por eso Madrid fue "el primer Ayuntamiento que adoptó la moratoria, el primero que multiplicó el importe de las sanciones o el primero que ha dejado claro que en la almendra central no va a haber viviendas de uso turístico diseminadas en comunidades de propietarios".

LA REUNIÓN CON EL MINISTERIO

Para Almeida, "el ministerio se ha comportado con deslealtad institucional" después de que la semana pasada recibieran una carta del ministro en la que se le convocaba "unilateralmente y sin posibilidad de consultar agenda a una reunión el lunes".

"Nosotros tenemos cerrada ya la agenda del lunes, pero llamamos a su gabinete y le dijimos que el alcalde está encantado de verle y de reunirse con usted, que se iba a cerrar una fecha. No hemos tenido respuesta más que la filtración a los medios de comunicación antes de que llegara el Ayuntamiento", ha afeado, después de acusar a Bustinduy de que realmente no quiera la reunión.

Almeida cree que Bustinduy "utiliza ese ministerio como Pedro Sánchez utiliza el Gobierno para hacer la oposición al ayuntamiento de Madrid que no es capaz de hacer Rita Maestre ni Reyes Maroto".

A BUSTINDUY "LE CONOCEN CUATRO Y EL DEL TAMBOR"

El primer edil ha insistido en que el ministro "lo único que ha pretendido nuevamente es hacer la oposición que no saben hacer ni Rita Maestre ni Reyes Maroto, sacar un titular, porque hay que reconocer que al ministro Bustinduy le conocen cuatro y el del tambor", ha criticado.

Bustinduy, ha continuado, "se ha querido hacer famoso a costa del Ayuntamiento de Madrid" pero en el Ejecutivo municipal no van a aceptar ese tipo de "conductas desleales".

"No quiero ser soberbio pero sospecho que la agenda del alcalde de Madrid es bastante más complicada que la del ministro Bustinduy, con las competencias que tiene ese ministerio. Pero no tengo ningún problema en reunirme con él", ha asegurado.

Cree que si el ministro no cuadró la agenda con Almeida es porque este martes hay Pleno en Cibeles "y esto forma parte de una estrategia concertada". También le extraña que si en su informe el ministro incluye la localización exacta de los pisos por qué no prohíbe la comercialización "siendo el competente".

"Si el ministro quiere que esos pisos no estén en el mercado, lo que tiene que hacer es un requerimiento a las comercializadoras en el ejercicio de las competencias que tiene el Gobierno de España para que no lo puedan comercializar. Eso es lo que tiene que hacer, porque eso él lo puede hacer", ha insistido.