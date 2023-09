Almeida critica que Ortega Smith "no se haya enterado todavía" de que no se puede derogar la zona de bajas emisiones

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este viernes que el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, "no se haya enterado todavía" de que no se puede derogar la zona de bajas emisiones implantada en el centro de la capital.

Tras reunirse con Almeida, Smith ha demandado que "se bajen al máximo los impuestos" y ha acusado al primer edil madrileño de que su partido parece que "quiere contentar a la izquierda", aunque con excepciones, como la del "valiente" regidor de Badalona, Xavier García Albiol.

"Teniendo en cuenta las condiciones de calidad del aire que hay en Badalona, entiende (García Albiol) junto con la situación económica que no es necesario por ahora implantar esa zona de bajas emisiones, pero no es lo mismo no implantar una zona de bajas emisiones que pretender lo que hace Javier Ortega Smith, que es que nosotros la deroguemos", ha explicado Almeida ante los medios de comunicación desde Arganzuela. Lo ha hecho tras mantener una reunión con Smith en el marco de los encuentros con toda la oposición.

Así, el regidor ha recordado que la justicia ya les dijo que no lo podían hacer al querer implantar una moratoria de Madrid Central nada más llegar al Gobierno. "Javier Ortega no debe haberse enterado todavía cuatro años después de que inmediatamente los tribunales nos dijeron que por razones de protección de la salud no podíamos hacer una moratoria de una zona de bajas emisiones", ha censurado.

Sobre el encuentro con el portavoz de Vox, ha señalado que ha sido "cordial" y en el mismo se han constatado "coincidencias y alguna diferencia", aunque están de acuerdo en "mejorar Madrid y la vida de los madrileños".

En relación con lo que plantea Javier Ortega Smith, Almeida ha insistido en que en su Gobierno no forman parte "ni de la religión climática ni del ateísmo climático" y por tanto seguirán trabajando para mejorar la calidad de vida en la ciudad.

"Hemos demostrado a lo largo de los últimos cuatro años de legislatura que no era necesario seguir las políticas de Manuela Carmena, pero que tampoco era necesario no hacer nada y por eso tenemos los mejores datos de calidad del aire de la historia en la ciudad de Madrid", ha defendido.

En esta línea, ha destacado que en estos años de mandato han demostrado que "hay una política alternativa" a la que propugnaba Manuela Carmena, pero también que hay opciones a la política de Vox de "no hacer absolutamente nada" para mejorar las condiciones ambientales.