Almeida critica el silencio de ocho años de sindicatos que "son partidos políticos" con una huelga "contra la oposición"

1123351.1.260.149.20261006135616 El alcalde de Madrid, Jose Luis Martinez-Almeida, - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado el silencio de ocho años, los de los mandatos de Pedro Sánchez, de unos sindicatos que "realmente son partidos políticos" y que ahora convocan una huelga general "contra la oposición".

"Creo que los sindicatos lo que deben dejar claro es que más que sindicatos, realmente son partidos políticos en el ámbito de la precampaña electoral, porque lo que están haciendo es una instrumentalización política de una reivindicación que es legítima dado que obviamente hay una cuestión de precariedad salarial", ha manifestado el regidor desde Valdecarros.

El 'popular' ha llamado a tener en cuenta "que los trabajadores tenían un billete de 20 euros en su bolsillo en el año 2018 y ahora tienen uno de 15". "Obviamente existe la precariedad laboral, existe que se vive peor que hace 8 años pero lo que hay que preguntarle a los trabajadores en España es ¿vivió usted mejor hace 8 años o vivió usted mejor ahora con un billete de 15 euros?", ha planteado.

Todo ello tras afear a unos sindicatos que "han estado callados durante ocho años y han decidido ahora, en medio de una precampaña electoral, que toca convocar una huelga general". "Que yo recuerde, las huelgas generales se hacen contra un gobierno. ¿Van los sindicatos a ir contra el gobierno de Sánchez o se la van a hacer a la oposición? Porque yo no recuerdo una huelga general que vaya contra la oposición en vez de contra el gobierno", ha criticado.

En este punto, Almeida ha pedido honestidad a los sindicatos diciendo "claramente contra quién va esta huelga y, en el caso de que vaya contra la oposición, que se articulen como opciones políticas y no como representación sindical".

A lo que ha sumado "que el engarce de esta huelga tiene directa relación con la vivienda pero, como no pueden hacer una huelga por la vivienda, tienen que hacer la ficción de que la hacen por la precariedad salarial", cuando "ellos mismos saben que no están diciendo la verdad".

"Es una huelga política, es una huelga que por primera vez va contra la oposición y no contra el gobierno y yo lo único que le pido a los sindicatos es que tengan la honestidad de reconocérselo a los ciudadanos", ha resumido.