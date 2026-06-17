Almeida defiende que actuaciones con personas sin hogar "no son limpieza" sino "dar un futuro" a quien "ha perdido todo"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la celebración del descubrimiento de la placa en homenaje a la periodista Paloma Gómez Borrero, a 1 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este miércoles que las actuaciones del Ayuntamiento con personas sin hogar de la capital "no son limpieza", sino "intervención social" para ofrecerles una salida, un alojamiento y "una vida digna" a quien "ha perdido todo".

"Obviamente no han aumentado las actuaciones de limpieza. Lo que han aumentado son las actuaciones de intervención social, que es lo verdaderamente importante en este caso", ha señalado Almeida en declaraciones a los medios tras el homenaje a profesionales de los servicios municipales de Seguridad y Emergencias.

Lo ha hecho tras la información publicada por 'Cadena Ser' en la que señala que el Consistorio "aumentó exponencialmente" las limpiezas en zonas con personas sin hogar antes de la vista del papa. "Mucha cruz, mucha foto y mucho cristianismo de escaparate. Pero a los más vulnerables, fuera de plano. No es gestión. Es hipocresía", ha escrito sobre la misma la portavoz socialista, Reyes Maroto, en una publicación de 'X'.

Del mismo modo, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, advertía en la misma red social este martes que el Gobierno municipal tenía programadas "12 intervenciones para arrasar pertenencias y medicamentos de personas sin hogar sin previo aviso".

Almeida ha rechazado estas acusaciones y ha asegurado que el Ayuntamiento "respeta escrupulosamente" tanto la normativa como la dignidad de las personas sin hogar.

Este lunes, el primer edil ya defendió que el Ayuntamiento "en ningún momento se queda con pertenencias personales" de las personas sin hogar, sino que "siempre las pone a disposición de la persona", después de que una información publicada por 'El País' apuntara a órdenes municipales para retirar enseres de personas que viven en la calle sin previo aviso.

"En ningún caso se violenta la dignidad de las personas que se encuentran en situación sin hogar", ha reafirmado hoy el alcalde, que ha insistido en que las actuaciones "no tienen por objeto la limpieza", sino la intervención social.

"NINGUNA PERSONA DEBIERA DORMIR DEBAJO DE UN PUENTE"

El alcalde ha sostenido además que el objetivo del Ayuntamiento es que las personas sin hogar no tengan que dormir "en la calle", "en la M-30" o "debajo de puentes".

"A mí no es que no me guste esa imagen por la imagen que transmiten. A mí no me gusta porque ninguna persona debiera dormir debajo de un puente o en los márgenes de la M-30", ha señalado a los medios.

Almeida ha afirmado que el Ayuntamiento hará "todos los esfuerzos" para que eso no ocurra en Madrid, lo que, según ha explicado, implica intervención social, seguimiento, diálogo con las personas afectadas y respeto a sus pertenencias personales. "A partir de ahí, insisto, no se lleva ninguna pertenencia personal que no se haya puesto a disposición de estas personas", ha reiterado.

En este sentido, el regidor ha asegurado que "nadie va a encontrar la prueba" de que servicios municipales se hayan llevado pertenencias personales que no hayan sido entregadas o puestas a disposición de las personas sin hogar.

CRÍTICAS A MÁS MADRID Y PSOE

El alcalde también ha cargado contra Más Madrid y PSOE por sus críticas y ha defendido que el Ayuntamiento no va a dejar de actuar con personas sin hogar.

"Si los partidos de la oposición pretenden que nosotros dejemos que haya personas sin hogar que duerman en los márgenes de la M-30, atentando contra la dignidad de esas personas, no lo vamos a hacer", ha afirmado.

Almeida ha asegurado que no les van a "achantar" en su gestión de intervención social, que ha definido como una forma de "darles un futuro a personas que lo han perdido todo". "No son limpieza, es darles un futuro a personas que lo han perdido todo. Y nosotros no vamos a dejar de hacerlo porque la oposición entienda que se tiene que hacer de una determinada manera o de otra", ha sostenido.

El alcalde ha insistido en que, hasta el momento, la oposición no ha acreditado "una sola intervención social" en la que no se hayan respetado los derechos de estas personas, no se les haya trasladado la posibilidad de alojamiento o no se hayan respetado sus pertenencias personales.

"A mí la oposición que le explique a los madrileños por qué prefieren que las personas duerman debajo de puentes o en las aceras o en los márgenes de la M-30 a darles una salida social a la situación en la que se encuentran, la peor en la que se puede encontrar alguien en la vida, que es no tener un techo", ha concluido.