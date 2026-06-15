Almeida defiende un Madrid donde "no se señale a nadie por pensar diferente" y donde las personas "se sientan libres"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el XIX Foro Atlántico Libertad y desafíos democráticos, organizado por la Fundación Internacional para la Libertad - EUROPA PRESS

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este miércoles un modelo de ciudad donde "no se señale a nadie" por pensar diferente, "por creer distinto" o por mantener "una posición diferente", dentro de un marco común de convivencia que, a su juicio, solo puede mantenerse desde "los principios y fundamentos de la democracia liberal".

Así lo ha señalado durante su intervención en el XIX Foro Atlántico Libertad y desafíos democráticos, organizado por la Fundación Internacional para la Libertad, donde ha reivindicado que Madrid debe consolidarse como un espacio en el que las personas "se sientan libres" para tomar sus propias decisiones.

"Tenemos que ser aquellos lugares donde las personas se sientan libres para poder tomar sus decisiones, donde las instituciones no queramos reemplazar a los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones", ha sostenido Almeida.

Así, el regidor ha situado el futuro de Madrid en tres ejes "diferentes" pero "necesariamente complementados": la capacidad de crecimiento económico, la prestación de servicios públicos y la consolidación de la ciudad como un lugar de libertad.

Sobre el primer eje, ha defendido que Madrid cuenta con una "receta clara" aplicada "desde hace décadas" por los sucesivos gobiernos del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid. En segundo lugar, ha apuntado a generar las mejores condiciones para que los ciudadanos se sientan "alegres y contentos" de vivir en la capital, con "grandes servicios públicos, con capacidades alternativas de ocio, de cultura, con el mejor mantenimiento de la ciudad".

El tercer eje, ha remarcado, es que Madrid sea un lugar donde las personas puedan tomar sus propias decisiones. En este sentido, ha señalado que, en un mundo en el que no se va a elegir vivir en países o regiones, sino en ciudades, la capital debe competir como un espacio de libertad. "Se va a elegir vivir en Madrid", ha subrayado.

DEMOCRACIA LIBERAL

Durante su intervención, Almeida ha reivindicado el papel de las grandes ciudades para mantener "viva la llama de la democracia liberal" en un momento en el que, según ha advertido, esta se ve "más amenazada, más acosada, más hostigada y más señalada".

El alcalde ha sostenido que los valores de la democracia liberal han permitido el progreso económico y social de las últimas décadas gracias a un sistema basado "en un orden de reglas que se fundamenta en la seguridad jurídica, económica, en el respeto a la persona y en un catálogo de derechos y libertades".

En este contexto, ha alertado de que el "populismo" y el "autoritarismo" se manifiestan "de muy diversas formas", pero siempre con una misma finalidad: "erosionar las bases de la democracia liberal".

A su juicio, quienes tienen responsabilidades en las grandes ciudades cuentan con una "responsabilidad añadida" porque son las administraciones más cercanas a los ciudadanos y, por tanto, las que tienen mayor capacidad para recuperar la confianza en las instituciones ante "promesas populistas, ilusorias" que lo único que hacen es "vender humo en función de intereses particulares" degrandando así "la convivencia", "las instituciones" y, finalmente, "las democracias liberales".

"Los ciudadanos se sienten cada vez más lejanos de las administraciones que sienten más lejanas y cada vez más cercanos de las administraciones que sienten más cercanas y, por tanto, de los Ayuntamientos, ya que son capaces de resolver sus problemas", ha señalado.