Almeida defiende que "la política debe quedar fuera de aulas" y más cuando controversia es "aprovechada políticamente"

Un hombre con una bandera de Palestina en la plaza de Callao antes de pasar la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que, dada la "controversia política", "la política debe quedar fuera de las aulas", un posicionamiento que llega después de que Marea Palestina haya alertado de que varios centros educativos de la región hayan recibido supuestamente una orden de la Consejería de Educación para retirar banderas o muestras de apoyo a Gaza

El equipo de Isabel Díaz Ayuso ha negado la instrucción, para recordar que los colegios "deben ser absolutamente apolíticos". Almeida, desde la presentación del sistema de balizas en la M-30, ha reiterado a la prensa de que la Consejería de Educación le ha transmitido que no ha dado instrucción alguna al respecto.

"En todo caso me parece razonable, dada la controversia política que hay respecto de esta cuestión y como algunos están intentando aprovechar políticamente este asunto, que dejemos la política fuera de las aulas", ha manifestado.

El primer edil ha insistido en que el interior de las aulas "no debe ser objeto de trifulca ni de disputa política", para cargar contra aquellos que utilizan la situación en Gaza para "crispar" y ahora parece que "también pretende introducirlo en los colegios".