Almeida describe a Zapatero como el "primer expresidente imputado por corrupción" y condena este "triste récord" de PSOE

Archivo - El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante la presentación del libro 'La democracia y sus derechos', en el Ateneo de Madrid, a 24 de septiembre de 2024, en Madrid (España). El libro hace un repaso a las leyes que definie - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha descrito a José Luis Rodríguez Zapatero como el "primer expresidente imputado por corrupción" y ha condenado este "triste récord" del PSOE.

Lo ha hecho desde el Palacio de Cibeles después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama haya acordado investigar a Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

"El sanchismo es corrupción. El padrino político de Sánchez no podría no ser corrupto, en mi opinión. Si Sánchez es corrupción, todo lo que rodea a Sánchez es corrupción y que esto se trate de disfrazar como un ataque a la justicia es la enésima degradación del Estado de Derecho y de las instituciones", ha cargado Almeida contra la izquierda.

Supone que el juez "tendrá que ver bastante claro el tema de la imputación como para que sea el primer expresidente del gobierno imputado por corrupción y por diversos delitos en la historia de España", algo por lo que "se les debería caer la cara de vergüenza al PSOE por batir también este triste récord".

"Pedro Sánchez es corrupción, todos los que están con Sánchez son corrupción, todo lo que rodea a Sánchez es corrupción y no se va a ir de Moncloa porque Moncloa es el último bastión para que los jueces no le puedan investigar o para que al menos él se sienta con la fuerza suficiente para intimidar al poder judicial, para que no le acabe investigando a él", ha argumentado el regidor madrileño.

Cree que "si se está investigado a su mujer, si se está investigado a sus dos secretarios de Organización y si se está investigando su padrino político José Luis Rodríguez Zapatero, todo invita a pensar que algún día también debería estar investigado pero para que eso pase él sabe que tiene que estar fuera de la Moncloa y, por tanto, va a hacer todo lo posible para no irse por una simple cuestión de supervivencia personal y penal".