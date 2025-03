Almeida está "deseando ver el documental con el número de muertos que se le imputan a Sánchez e Illa"

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, está "deseando ver el documental con el número de muertos que se le imputan a Pedro Sánchez y Salvador Illa", hoy presidente de la Generalitat y ministro de Sanidad en pandemia.

Almeida ha reaccionado desde Puente de Vallecas a una información de 'El Debate' en la que afirman que "Illa exigió en dos documentos del Ministerio de Sanidad 'agrupar a los mayores en las residencias y prohibir que salgan'". "Es una nueva muestra del ataque y del hostigamiento continuo a la Comunidad de Madrid y a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso", ha cargado el regidor.

Con el documental '7.291' como telón de fondo, Almeida ha acusado a la izquierda de "lanzarse los muertos a la cara desde el punto de vista político". "Retuercen el dolor de las víctimas y, sin embargo, ellos hicieron exactamente en su caso lo mismo, guiarse supongo por criterios sanitarios y médicos en un momento tan dramático como el que vivíamos", ha argumentado.

Esa circular del Ministerio de Sanidad "no se diferencia de lo que hizo la Comunidad de Madrid y, por tanto, tendrán que dar explicaciones de por qué en un caso sí y en otro no pero, sobre todo, lo que tienen es que pedir disculpas al conjunto de la sociedad española por haber dilatado la respuesta al coronavirus, por no haber adoptado las medidas oportunas en su momento, por haber animado a ir a las manifestaciones del 8M, por haberle dicho a los madrileños y a los españoles que no eran necesarias las mascarillas pero porque no eran capaces de conseguirlas y les daba igual".

"Televisión Española lo solventó con la emisión de un documental para decirle a todos los españoles que hubo muertos solo en Madrid y que todo lo que pasó fue culpa de la Comunidad de Madrid. Eso no es sólo insultar la inteligencia sino sobre todo es insultar a la memoria de las miles y miles de personas que fallecieron durante la pandemia, cuando el tributo a la memoria de esas personas precisamente debería ser recordarlas y no utilizarlas, que es lo que hacen", ha reclamado.