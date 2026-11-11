Almeida destaca la "normalidad" en una jornada de huelga que califica de "petardazo serio de sindicatos y Sánchez"

Intercambiador de Plaza de Castilla durante el día de la huelga general, a 11 de noviembre de 2026, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid vive hoy una huelga general de 24 horas convocada por los sindicatos mayoritarios con el foco puesto en los tran - Carlos Lujan / Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha destacado la "normalidad" en una jornada de huelga general que ha calificado como un "petardazo serio de los sindicatos y de Sánchez".

Desde la comisaría de Arganzuela, donde ha dado a conocer los datos de la unidad antigrafitis, el primer edil ha resaltado la "normalidad" de la jornada, aunque sí ha reconocido que se han producido "algunos incidentes", por ejemplo, en el entorno de Mercamadrid y cocheras de EMT. "No parece que haya huelga", ha afirmado.

Almeida ha insistido en que se ha registrado un "pinchazo y un petarzado" que "desacredita" a los dirigentes de las principales organizaciones sindicales, Pepe Álvarez y Unai Sordo, con una "huelga política" pero que ante ella "los trabajadores no han picado".

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