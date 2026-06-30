Almeida dibuja una ciudad "que funciona" frente a una izquierda que le ve como un mero "comercial de Tecnocasa"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante el Debate del Estado de la Ciudad, en el Palacio de Cibeles, a 30 de junio de 2026, en Madrid (España). El Palacio de Cibeles encara hoy el que será el último Pleno del Estado de la Ciudad del mand - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dibujado un modelo de ciudad "que funciona" y con una única advertencia, "el riesgo del sanchismo" en las elecciones de 2027, una descripción que no casa con la hecha por la oposición, que teme que la capital se transforme en Disney World, esto es, "un decorado de calles sin personas", con una "alfombra roja para ricos y especuladores, y con un primer edil que actúa como mero "comercial de Tecnocasa".

Almeida ha encarado su último Pleno del Estado de la Ciudad del mandato --en año electoral no se celebra-- y a lo largo de prácticamente una hora ha dispersado una lluvia fina de anuncios, como la aprobación del proyecto de urbanización de Campamento, los pliegos de concesión por concurso del Parque de Atracciones, la simplificación de la actual clasificación de usos del suelo, el nuevo edificio del Centro Integrado de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento (CISEM), 99 ambulancias dotadas o la Escuela Municipal de Talento Digital.

También una oficina virtual de nuevos desarrollos urbanísticos, la apertura del Palacio del Capricho este otoño, un nuevo Vivero de Empresas especializado en salud y biotecnología en el distrito de Hortaleza, la próxima instalación de la colección Pérez Simón en Serrería Belga, licitación del auditorio del parque Juan Carlos I, la puesta en marcha del Gemelo Digital o la digitalización de todos los trámites del padrón.

Por el Palacio de Cibeles han desfilado como invitados la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot; su homólogo en el PP, Carlos Díaz Pache; el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano; el senador socialista José Manuel Franco; la secretaria de Organización del PSOE, Pilar Sánchez Acera, y la cabeza visible de la iniciativa Independientes por Madrid, Marta Higueras.

También ha asistido el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien no ha recibido invitación institucional ante la ruptura de relaciones entre el Gobierno de Almeida y la bancada de la socialista Reyes Maroto. Martín ha asistido con cargo a las invitaciones de los grupos políticos de la izquierda. A él se ha referido el alcalde, quien le ha tachado de "hooligan".

"MODELO QUE FUNCIONA"

Martínez-Almeida ha defendido en el Pleno del Estado de la Ciudad, el ultimo del mandato, un modelo "que funciona" y advierte de "un riesgo a evitar el próximo año, el sanchismo".

En la sesión ha dibujado "una ciudad pujante y dinámica, una ciudad influyente en el ámbito global, una ciudad referente para el resto de ciudades en el mundo pero esto no puede hacer que se caiga en un ejercicio de autocomplacencia". "Debemos continuar, debemos saber cómo hacerlo, debemos identificar las prioridades que tenemos en el futuro, prioridades como la vivienda, la creación de prosperidad, el crecimiento", ha apelado Almeida.

Incluso ha cargado contra una izquierda "triste y resentida", de "inferioridad moral", y ha instado a "la urgencia democrática de desalojar al sanchismo".

"DEL PP TAMBIÉN SE SALE"

El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, ha rechazado el diagnóstico "idílico" que, a su juicio, ha realizado el alcalde, acusando al Gobierno municipal de caer en la "autocomplacencia" ante problemas como la seguridad, la vivienda, la movilidad, la limpieza o la fiscalidad. "Hay un Madrid mejor, y es posible conseguirlo", ha defendido.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ve al alcalde "un fraude" que gobierna "de espaldas a la ciudadanía" dejando tras siete años de mandato una ciudad "para sobrevivir" y no "para vivir", a golpe de "titulares y propaganda". "Del PP también se sale", ha asegurado.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha acusado este martes al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de estar convirtiendo Madrid en "Disney World", una ciudad "decorado" pensada para turistas, cuyos "dueños" son fondos de inversión y capitales extranjeros, y sin "lo más importante" que tiene una ciudad: sus ciudadanos y sus ciudadanas.