Almeida dice que su "afecto en lo personal" hacia Mercedes González "no es incompatible" con exigirle aclaraciones

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la celebración del descubrimiento de la placa en homenaje a la periodista Paloma Gómez Borrero, a 1 de junio de 2026, en Madrid (España). Este acto de reconocimiento institucional tiene lugar en la - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El "afecto en lo personal" del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, hacia la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, "no es incompatible con exigir aclarar circunstancias" en relación a la trama protagonizada por la 'fontanera' socialista Leire Díez.

"El afecto en lo personal hacia Mercedes González, que lo tiene, no es incompatible con exigir que se aclaren cuanto antes todas las circunstancias porque la Guardia Civil no merece estar en los titulares por lo que está pasando y por lo que se está contando", ha declarado el primer edil a la prensa desde el parque del Retiro.

La "preocupación principal" del alcalde "es la Guardia Civil, preservar la institución, alejarla de cualquier uso torticero o partidista y, por tanto, hay que dar las explicaciones lo antes posible porque la Guardia Civil no se merece lo que está pasando, ni se merece estar en los sumarios, ni se merece que haya mandos que hayan podido ser investigados e incluso expedientados".