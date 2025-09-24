Almeida dice del delegado que lo más escandaloso no es el caso Begoña sino "que alentara disturbios en La Vuelta"

Archivo - (I-D) La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, durante el Consejo y la Junta Local de Seguridad de la ciudad - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha declarado que "lo más escandaloso" de la actuación del delegado del Gobierno, Francisco Martín, no es su relación en el caso Begoña Gómez sino "que alentara los disturbios y las alteraciones graves del orden público que se produjeron en la finalización de la Vuelta Ciclista a España".

Lo ha hecho desde la entrega de diplomas a la Policía Municipal después de que el juez Juan Carlos Peinado haya informado a la esposa del presidente, Begoña Gómez, a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid de que ha acordado transformar las diligencias para que sean juzgados por un presunto delito de malversación de caudales públicos relativo a la contratación de la asistente de Presidencia ante un jurado popular.

Almeida ha reiterado que Martín "no debía estar en su cargo desde hace mucho tiempo". "A mí lo más escandaloso del delegado del Gobierno ya no me parece que estuviera en la Moncloa, que ya veremos si es un delito, es que lo escandaloso es que alentara los disturbios y las alteraciones graves del orden público que se produjeron en la finalización de la Vuelta Ciclista a España", ha contestado.

Eso "le inhabilita, incapacita para ser delegado del Gobierno" porque "al mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se encargó de alentar los disturbios, en conexión con el presidente del Gobierno, para reventar la Vuelta Ciclista a España en la ciudad de Madrid".

Preguntado por la fecha para la celebración de la Junta Local de Seguridad de Madrid, reclamada por Martín, Almeida ha respondido que están buscando cuándo hacerla "pendientes del calendario judicial del delegado del Gobierno, que no lo debe tener sencillo entre tanta cita judicial para encontrar un hueco".