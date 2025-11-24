Almeida dice que García Ortiz no renuncia por "dignidad o gallardía" sino que "la ley le dice que se tiene que largar"

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha declarado que el hasta ahora fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no ha presentado su renuncia por "dignidad o gallardía" sino por ser "un delincuente que ha sido condenado" y es "la ley la que le dice que se tiene que largar".

García Ortiz ha presentado este lunes su dimisión al Gobierno, después de que el pasado jueves fuera condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos. En una carta remitida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, García Ortiz ha anunciado que deja el cargo en "profundo respeto a las resoluciones judiciales" y porque ha llegado "el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad".

"Tenía que haber dimitido una vez que le abrieron el procedimiento. Tenía que haber dimitido una vez que le sentaron en el banquillo y, por supuesto, condenado. No es que haya dimitido, es que no puede hacer otra cosa. A ver si todavía vamos a considerar que esto es un gesto de dignidad y de gallardía", ha lanzado el primer edil madrileño.

Para Almeida, García Ortiz "es un delincuente que ha sido condenado y que legalmente no puede seguir siendo fiscal general del Estado". "A ver si ahora va a parecer que tenemos que asumir que los delincuentes eligen cuándo dimitir. No, un delincuente no elige cuándo dimitir, es la ley la que le dice que se tiene que largar. Este señor lo que tenía que haber hecho es dimitir antes porque dimitir ahora no dimite él, le dimite la ley, que es distinto", ha concluido.