Almeida dice que con Méndez Álvaro se gana porque pasa de un centro comercial a vivienda, zona verde y un equipamiento

Archivo - Fachada del Corte Inglés de Méndez Álvaro - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que con el convenio urbanístico firmado con El Corte Inglés en Méndez Álvaro la ciudad sale ganando porque pasa de un centro comercial a edificios residenciales, una gran zona verde y un equipamiento, cuyo destino será decidido por la Junta de Arganzuela.

"Supone una operación en la que la ciudad sale ganando y esa zona sale ganando porque antes había un centro comercial y ahora lo que va a haber son dos parcela, una donde va a haber dos edificios residenciales y otra gran parcela verde, con el doble de superficie que esa parcela residencial y donde se va a poder construir un equipamiento", ha manifestado desde el futuro centro multiusos del barrio de La Guindalera.

Almeida ha contestado así después de que 'Eldiario.es' haya adelantado que el Consistorio ha sacado a información pública el texto del acuerdo que divide la parcela ocupada por el Hipercor de Méndez Álvaro en dos partes. En julio de 2022 la Junta de Gobierno aprobó de forma inicial Nuevo Sur Méndez Álvaro, que conllevaba, entre otros elementos, levantar dos torres de oficinas de hasta 27 plantas y zonas verdes donde se asentaba un edificio propiedad de El Corte Inglés.

"PRIMA EL INTERÉS GENERAL DE LA CIUDAD"

Martínez-Almeida ha enfatizado que se trata de "un acuerdo entre el Ayuntamiento y El Corte Inglés en lo que prima el interés general de la ciudad".

Ya con la vista puesta en la portavoz socialista, Reyes Maroto, el alcalde se ha preguntado "cómo se pueda oponer a que donde antes había un centro comercial, ahora lo que va a haber es una grandísima zona verde para el disfrute de los vecinos, donde va a haber un equipamiento y donde es cierto que va a haber dos torres residenciales porque El Corte Inglés, en el ejercicio de la potestad urbanística, tiene derecho a poder establecer ahí en vez del centro comercial".

También ha recordado que el PSOE fue a los tribunales y lo perdió. En julio del año pasado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tumbaba el recurso presentado por el Grupo Municipal Socialista que planteaba la nulidad de la operación Nuevo Sur-Méndez Álvaro e imponía al equipo de Maroto el pago de costas por un máximo de 2.000 euros. El TSJM sostenía que no existe desviación de poder, como alegaban los socialistas, un vicio jurídico para declarar la nulidad del plan.