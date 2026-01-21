Almeida dice que el PP, que "no actúa como Puente", exigirá explicaciones para que no pase como con el apagón

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, participa en la mesa redonda 'Turismo, ciudades y desarrollo. Diálogo entre líderes iberoamericanos' - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se siente orgulloso de un PP que ante el accidente ferroviario en Adamuz está "centrado en el acompañamiento a las víctimas" y "no actúa como (el ministro de Transportes) Óscar Puente en los incendios del verano", para añadir que claro que "habrá que pedir explicaciones" una vez pasado el luto y rescatados todos los cuerpos, para que no ocurra lo mismo que con el apagón de abril, del que aún no se conocen las causas.

Desde Ifema, donde ha participado en la mesa redonda 'Turismo, ciudades y desarrollo. Diálogo entre alcaldes iberoamericanos' en el marco de Fitur, Almeida no ha obviado que es una edición "ensombrecida por el drama del accidente en Adamuz" y ha asegurado que en el ánimo de todos está "seguir acompañando a las víctimas y también a los equipos de rescate, que están trabajando de forma incansable para poder definitivamente localizar todos los cadáveres".

Preguntado por los periodistas por una valoración de la gestión del ministro Puente, el alcalde ha recordado "lo que hizo con los incendios el verano pasado con esos tuits ofensivos y con bromas de mal gusto cuando se estaba quemando Castilla León, cuando se estaba quemando Andalucía y con víctimas mortales".

"Por eso me siento muy orgulloso de formar parte de un partido que hasta el momento se ha centrado en el acompañamiento a las víctimas, en el apoyo a los equipos que están trabajando sobre el terreno. Somos conscientes de que estamos en periodo de luto y obviamente las explicaciones van a tener que llegar, pero me siento muy orgulloso de no actuar como actuó Óscar Puente en los incendios del verano", ha remarcado.

PEDIRÁN LAS EXPLICACIONES "PARA QUE NO PASE COMO CON EL APAGÓN"

El 'popular' también ha advertido al Gobierno que no van a actuar a partir de ahora como quieren" que actúen "y, por supuesto, habrá que pedir explicaciones que los españoles y especialmente las víctimas y sus familiares merecen porque merecen saber qué es lo que pasó".

"Soy de los que piensan que no hay que adelantar hipótesis, que el respeto a los fallecidos y a las víctimas exige ser cuidadosos, pero no nos hemos comportado como Óscar Puente se comportó en los incendios, aunque tampoco vamos a hacer lo que sospecho que el Gobierno de España quiere", ha avisado.

Esto le ha llevado a apuntar que pasados nueve meses desde el apagón "nadie sabe" por qué ocurrió, algo que "no puede pasar con este accidente". "Tenemos los españoles derecho a saber qué es lo que pasó. Pasemos el luto oficial, pasemos y acompañemos en el duelo a los muertos y a las víctimas, estemos con sus familiares, que no les falte de nada, que vean que desde las instituciones estamos a su lado, pero también forma parte de estar a su lado en las instituciones que sepamos todos qué es lo que pasó", ha subrayado.

"Y llegado ese momento no valdrá cubrir con el silencio ni decir que esto es crispar ni nada. Quien crispó en verano fue Óscar Puente con sus tuits sobre los incendios, quien está al lado de los ciudadanos somos nosotros en este momento, sabiendo que es el periodo del duelo", ha continuado. Almeida ha reiterado que llegará el momento de dar explicaciones, sin que eso suponga "crispar" y sin "prejuzgar la culpabilidad".

LOS CAMBIOS DE VELOCIDAD LE RESULTAN "RAROS"

A Martínez-Almeida le "suena raro" todo lo que tiene que ver con los cambios en la limitación de velocidad en el AVE Madrid-Barcelona, algo que ha expresado no como alcalde de Madrid sino como usuario habitual de la alta velocidad.

"Cualquier usuario se pregunta por qué si hace apenas un mes Óscar Puente dijo que el AVE Madrid-Barcelona iba a ir a 350 km/h y en dos horas cuando hoy estemos limitado a 160, sin que en principio se haya reseñado ninguna incidencia significativa en esos tramos de vía. Parece extraño y parece raro", ha contestado a la prensa.

El primer edil ha defendido adoptar "todas las medidas de precaución que sean necesarias, pero no solo hay que adoptarlas como consecuencia del accidente que ha sucedido desgraciadamente en Adamuz, hay que adoptarlas con independencia". "La seguridad es lo primero y con la seguridad conviene no jugar", ha apostillado.