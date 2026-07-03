Almeida dice que PSOE trata a españoles como "imbéciles" al decir que se imputa a la directora de la GC "por dos cafés"

1101504.1.260.149.20260703132419 El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado que el PSOE trate a los españoles como "imbéciles" tras decir que se ha imputado en el 'caso Leire Díez' a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, por "dos cafés".

"Es una falta de respeto inmensa a un juez como Santiago Pedraz y a un criterio como el de la Fiscalía Anticorrupción decir que es simplemente por tomarse dos cafés", ha lanzado a los medios de comunicación tras el acto de bienvenida de 60 bomberos conductores al Cuerpo municipal.

Se ha referido a las declaraciones de la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ante la imputación de González por presunta prevaricación y obstrucción a la justicia. La socialista afirmó que esta procesada por "unos cafés" con la llamada 'fontanera' del PSOE Leire Díez.

Ante ello, el regidor ha cuestionado si Mínguez cree que los españoles son "imbéciles" y deben "tragar ese tipo de argumentaciones ridículas".

Preguntado por si considera que González debería dejar el cargo, ha indicado que "cada uno tendrá que adoptar la estrategia de defensa que crea más conveniente" pero que los españoles merecen conocer "qué es de verdad en lo que ha pasado en la Guardia Civil".