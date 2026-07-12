Almeida echa el freno y pide "ser cuidadosos" en un Madrid 'de película' que aumentó un 42% las rodadas en un año

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MADRID 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha echado el freno pidiendo a su equipo "ser cuidadosos" con las autorizaciones de rodajes concedidas en una ciudad 'de película' que ha visto como en un año, de 2024 a 2025, el número de largometrajes rodados en la capital ha crecido un 42,25%.

La voz de alarma la daba la vecindad de Los Jerónimos, en el distrito de Retiro, que se quejaba de los muchos rodajes en sus calles y los perjuicios que eso les supone. Almeida empatizaba con ellos al coincidir en que una treintena de rodajes en seis meses en el barrio de Los Jerónimos son muchos y por eso ha dictado instrucciones, tanto al área de Urbanismo como a la Madrid Film Office, para que sean "cuidadosos" con las autorizaciones.

En el primer semestre del año se solicitaron 50 peticiones y se autorizaron 30 finalmente, concretó. "Me parecen muchas y más en un barrio que no es grande", ha trasladado. Se trata de "ser cuidadosos" porque el objetivo es "preservar la calidad de vida y el bienestar de los vecinos", teniendo en cuenta además que "hay otras localizaciones en Madrid que también merecen muy mucho la pena para ser rodadas".

Ese es el reto que se marca Madrid, esto es, pensar en la vecindad pero sin olvidarse de que los rodajes son la mejor carta de presentación de la ciudad al mundo, con indudables beneficios económicos asociados. "Cada rodaje refuerza la imagen de Madrid como una ciudad atractiva y con un enorme talento profesional y creativo", ha defendido la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo.

UNAS BUENAS PRÁCTICAS DE CINE

La Madrid Film Office firmaba el pasado diciembre su nueva 'Guía de buenas prácticas en los rodajes'. "Madrid ha experimentado un auge significativo de los rodajes en los últimos años, con un importante aporte económico y para la proyección internacional de la ciudad, convertida en uno de los principales centros de producción de Europa. Por eso consideramos que generar confianza entre la ciudadanía y prestar atención a estas buenas prácticas es esencial para asegurar un futuro sostenible para el sector de los rodajes en Madrid", defendía el director de la oficina, Raúl Torquemada.

Elaborada por la Madrid Film Office, la guía tiene como objetivo fomentar la mejor convivencia posible entre las producciones audiovisuales y el resto de actividades que se desarrollan en la ciudad, con un enfoque centrado en el principio de mínima afectación.

La publicación recoge recomendaciones relacionadas con el uso y cuidado del espacio público, la comunicación y el trato a los vecinos, así como la gestión de espacios verdes y zonas especialmente sensibles. Está dirigida a todos los profesionales que forman parte de los equipos de rodaje y pretende servir de apoyo a los departamentos de localizaciones.

La guía ha contado con la colaboración de ALOMAD, la asociación de localizadores de Madrid, y de la Subdirección General de Régimen Jurídico y Autorizaciones del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, responsable de la tramitación de los permisos de rodaje en la vía pública.

EL TAQUILLAZO DE MADRID, DE 'LA BOLA NEGRA' A 'AMARGA NAVIDAD'

La ciudad de Madrid fue el escenario para el rodaje en 2025 de 71 películas, 52 series (50 de ficción y dos docuseries) y más de 410 anuncios, ha contabilizado el Ayuntamiento a partir de los datos de Madrid Film Office, oficina del audiovisual del Consistorio. Se registraron más de 11.001 solicitudes de rodaje (11.419 en 2024 y 11.133 en 2023) y 1.025 proyectos con permiso de ocupación de espacios públicos (1.020 en 2024).

Esa cifra, al menos en lo que a películas se refiere, está lejos de las 41 rodadas en 2024. Las series fueron entonces 53 y más de 430 los anuncios. Un año antes, en 2023, fueron 41 películas, 55 series y 410 anuncios.

Madrid aparece gracias a rodajes en 2025 en 'Day Drinker', protagonizada por Penélope Cruz y Johnny Depp, en la secuela del thriller británico 'The Postcard Killer' o en los nuevos proyectos de Pedro Almodóvar con 'Amarga Navidad' y Los Javis, que adaptan una obra inacabada de Federico García Lorca en 'La bola negra'.

También en '53 domingos' (Cesc Gay), 'Aida y vuelta' (Paco León), 'Cruzados' (Daniel Sánchez Arévalo), 'Dos más dos' (Gracia Querejeta), 'El candidato' y 'Padre no hay más que uno 5' (Santiago Segura), 'La cuidadora' (Álex de la Iglesia), 'El potro' (Daniel Calparsoro), 'Hermanas' (Ione Hernández)...

Dentro de Europa destaca la coproducción con Francia en 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen, y 'La cena', de Manuel Gómez Pereira, o con Bélgica de la mano de 'Siempre es invierno', de David Trueba, y 'Yo no moriré de amor', de Marta Matute.

'THE WALKING DEAD', RODADA EN MADRID

La capital ha acogido, entre otros, el rodaje de una nueva temporada de la serie americana 'The Walking Dead: Daryl Dixon (AMC)'. Entre los rodajes de series nacionales destacan 'Anatomía de un instante' (Movistar+) y las nuevas temporadas de 'Reina roja', 'Loba negra' y 'Rey Blanco' (Prime Video).

Otras producciones han sido 'Berlín', 'Clanes', 'Machos Alfa' y 'Muertos SL' (Netflix); 'El inmortal', 'Marbella' y 'Poquita Fe' (Movistar Plus+) o 'Los protegidos. Un nuevo poder y Sueños de libertad' (Atresmedia). Entre las nuevas series destacan 'Aquel' y 'Salvador' (Netflix); 'Yakarta', 'El centro', 'Por cien millones' y 'Matar a un oso' (Movistar Plus+); 'Barrio Esperanza' y 'Sin gluten' (RTVE); 'La agencia' y 'Pura Sangre' (Mediaset) o 'Nails' (SkyShowtime).

Durante 2025 la oficina ofreció más de 4.115 asistencias específicas y apoyó a más de 537 proyectos diferentes en su rodaje en Madrid. Esto supone un incremento de casi un 7% respecto a las asistencias ofrecidas en 2024. De los proyectos apoyados el pasado año, 53 fueron internacionales y 484 nacionales.

A destacar también que trece de los largometrajes de ficción rodados en la ciudad han sido beneficiarios de las Ayudas al audiovisual impulsadas desde Coordinación de Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid.

SILENCIO, SE RUEDA... POR PARTE DE WOODY ALLEN

El estadounidense Woody Allen rodará en la Comunidad su próxima película, una comedia que reflejará "de forma reconocible el paisaje cultural, arquitectónico, histórico y cosmopolita madrileño", adelanta el Gobierno regional el pasado diciembre. En el título de la cinta aparecerá la palabra 'Madrid'.

El Ejecutivo autonómico y el municipal patrocinarán el filme con el objetivo de "fomentar el turismo cinematográfico, promoviendo nuevos flujos de visitantes interesados en recorrer las localizaciones que puedan aparecer en la película, y para afianzar Madrid como un destino deseado a nivel internacional".

El ganador de cuatros Oscar, tres como mejor guión --'Annie Hall', 'Hannah y sus hermanas' y 'Medianoche en París'-- y uno como mejor director --'Annie Hall'--, volverá a ponerse detrás de las cámaras tras su último trabajo, 'Golpe de suerte' (2023).

SPOILER: EL CINE DA DINERO

El sector audiovisual suponía en 2025 el 2,6% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad y acaparaba el 2,8% de los empleos en la región, con una cifra que superaba los 100.000 entre los directos y los indirectos, como se desprendía del informe sobre la contribución económica del sector audiovisual elaborado por la consultora Afi, en el que se recogía la comparativa con el peso del sector a escala nacional, del 1,2% del PIB.

La Comunidad de Madrid, con datos de 2025, contaba con más de 3.500 empresas dedicadas al sector audiovisual, que generaron 29.000 empleos de forma directa y 100.700 incluyendo el efecto indirecto. El valor añadido bruto directo superó los 2.300 millones de euros, pero su contribución global se situó por encima de los 7.200 millones, según datos del Gobierno regional.