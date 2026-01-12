Almeida encuadra medidas del alquiler anunciadas por Sánchez en la "continua improvisación" para "distraer el debate"

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, en la demolición de los primeros edificios de Campamento - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha encuadrado las medidas sobre el alquiler anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde los terrenos de la operación Campamento en la "continua improvisación" para "distraer el debate público".

Sánchez ha anunciado este lunes un real decreto ley, con medidas que incluirá incentivos fiscales a propietarios que no suban el precio del alquiler cuando se renueven los contratos, la regulación contra el "fraude" en los alquileres de temporada y la limitación al "abuso" del alquiler por habitaciones.

Desde el acto de finalización de las obras de urbanización de Valdebebas, el alcalde ha acusado al presidente de "no saber cómo solucionar el problema de la vivienda y lo que hace es lanzar continuamente medidas al aire a ver si de esa manera distrae el debate público".

El regidor ha defendido las políticas de bonificación fiscal, como las puestas en marcha por el Ayuntamiento, para preguntarse si los socios de Sánchez van a aceptar siquiera la propuesta lanzada para beneficiar a los propietarios. Sobre el resto, Almeida cree que van "en la dirección equivocada porque lo único que pretenden es intervenir y restringir aún más el mercado de la vivienda" y esto conduce "al fracaso total y absoluto."

"Pedro Sánchez va a hacer ocho años de presidente del Gobierno y es cuando peor ha estado la vivienda en España. Ha estado desde el principio intentando intervenir el mercado de la vivienda y restringirlo cuando esto se soluciona de la forma que lo estamos haciendo en la ciudad de Madrid y por eso somos la primera ciudad en construcción de vivienda pública en España", ha defendido.

Madrid, ha continuado, "construye tres de cada diez viviendas públicas en España" y eso supone "aumentar la oferta, generar mecanismos de colaboración público-privada y aumentar la construcción de la vivienda".