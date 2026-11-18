Archivo - Agentes de los bomberos y la Policia Nacional ayudan a quitar lona desplegada por Greenpeace en el Arco de la Victoria de Moncloa, a 17 de julio de 2026, en Madrid (España). Greenpeace ha desplegado este cartel para exigir al presidente del Gobi - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha enmarcado la rehabilitación del Arco de la Victoria en una inversión que mejorará una de las entradas principales a la ciudad.

"Una de las entradas principales a la ciudad de Madrid tenía que tener un mejor estado de conservación, un mejor estado de mantenimiento y también que pudiera ser una zona de utilización pública", ha explicado desde la Casa de la Villa.

Y para eso "es necesario hacer esta inversión, que va a mejorar ese espacio público, la vida de todos los vecinos de la zona y una de las entradas a la ciudad de Madrid". Se trata de una zona en el recinto de Ciudad Universitaria declarada Bien de Interés Cultural (BIC).