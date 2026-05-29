Archivo - El Papa León XIV recorre la plaza de San Pedro en Papamóvil por primera vez antes de la misa de inicio de su Pontificado, a 17 de mayo de 2025, en Ciudad del Vaticano. - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, entregará la Llave de Oro de Madrid al Papa León XIV "antes de la misa del domingo", ha confirmado el regidor desde la Feria del Libro, aunque aún se están cerrando los detalles con la organización del viaje.

Almeida ha querido agradecer a la ciudad su "generosidad" y "compromiso" siendo "conscientes de la oportunidad histórica que supone para la ciudad de Madrid que venga el Santo Padre.

El alcalde ha reiterado a la ciudadanía que "utilice el transporte público" la semana que viene por la visita del Papa, además de "minimizar los desplazamientos en la medida de lo posible, que las empresas den condiciones de teletrabajo y que, en caso de que se acuda a trabajar presencialmente, haya flexibilidad en los horarios de entrada y salida, de tal manera que no sea horas punta tal y como se conocen".

También ha recordado la gratuidad de los autobuses de EMT Madrid y bicimad y el refuerzo de Metro, tanto en trenes como en ampliación de horarios.