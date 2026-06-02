Almeida entregará al Papa León XIV la Llave de Oro de Madrid en el zaguán del Palacio de Cibeles antes de la misa

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante el acto oficial de inauguración de la muestra al aire libre instalada en el paseo de Recoletos, a 25 de mayo de 2026, en Madrid (España). Esta iniciativa cultural e institucional forma parte del pr - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, entregará al Papa León XIV la Llave de Oro de la ciudad en el zaguán del Palacio de Cibeles antes de la misa, han informado fuentes municipales.

Martínez-Almeida, por otro lado, ha confirmado que la oposición estará invitada a la entrega de la Llave de Oro de Madrid al Papa León XIV antes de la misa que oficiará el Pontífice en la Plaza de Cibeles.

"Nosotros queremos que esté la oposición en la entrega de las Llaves de Oro del Santo Padre, igual que hemos hecho con todos los actos que el Papa va a hacer en Madrid, singularmente la misa y la vigilia", ha indicado tras la presentación de la programación de los Veranos de la Villa.