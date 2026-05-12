Almeida entregará al Papa la Llave de Oro de la Ciudad el 7 de junio en su visita a Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la presentación del proyecto de transformación del entorno del Puente de Vallecas, a 11 de mayo de 2026, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, entregará el 7 de junio la Llave de Oro de la Ciudad al Papa León XIV en su visita a Madrid.

Lo han confirmado fuentes municipales después de que Almeida haya explicado en un desayuno informativo ante el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, que entregará la Llave "como testimonio de afecto, admiración y cariño".

Se trata del máximo reconocimiento de hospitalidad de la capital al Papa en su condición de jefe de Estado y formará parte de los actos que León XIV tiene programado realizar en Madrid en la que será su primera visita a España.

La entrega de este reconocimiento se fundamenta en el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento, que establece la cesión de la Llave de Oro a los jefes de Estado extranjeros como un gesto de cortesía y amistad internacional. Se trata de una pieza de orfebrería que emula las antiguas llaves de la muralla y representa la confianza y la bienvenida de los madrileños a los mandatarios más relevantes que visitan la ciudad en viaje oficial.

Este reconocimiento se suma a la tradición municipal de distinguir a los líderes mundiales, con el precedente de la entrega de la misma llave a Benedicto XVI en 2011.