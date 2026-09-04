Almeida espera de la Delegación "cooperación y lealtad institucional" en la reunión sobre seguridad para la Fórmula 1

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, interviene durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, espera que la reunión técnica prevista para este viernes el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno permita continuar con la "cooperación y lealtad institucional" demostrada hasta ahora en la preparación del dispositivo de seguridad y emergencias para el Gran Premio de España de Fórmula 1.

"Hasta ahora se ha estado trabajando bien, no ha habido ningún problema y se han ido solventando las diversas cuestiones, porque la Fórmula 1 tiene una organización realmente compleja desde todos los puntos de vista", ha trasladado el regidor a los medios tras el homenaje a los bomberos fallecidos en los Almacenes Arias.

Almeida ha confiado en que ambas administraciones puedan seguir "exactamente en la misma línea" para que los visitantes "solo se preocupen de disfrutar" del evento y los madrileños tengan la certeza de que se minimizarán "todas las molestias" posibles.

Preguntado por si espera que la reunión concluya con un plan de seguridad y emergencias, el alcalde ha aclarado que el Ayuntamiento trabaja "desde hace tiempo" con la Delegación del Gobierno en su elaboración.

"No es que esperemos salir con un plan, es que se está diseñando", ha puntualizado Almeida, quien ha advertido de que este tipo de operativos están sujetos "hasta el último minuto" a adaptaciones y actualizaciones. No obstante, ha asegurado que "el grueso del operativo y del dispositivo" lleva "bastante tiempo" preparándose.

El Gran Premio se celebrará del 11 al 13 de septiembre en el circuito de Madring, ubicado en el entorno de Ifema Madrid, y contará con unos 345.000 asistentes durante sus tres jornadas. El dispositivo municipal incluirá cinco lanzaderas gratuitas de EMT y refuerzos en Metro y Cercanías, mientras que las restricciones de tráfico se extenderán del 10 al 14 de septiembre.

Vecinos, comerciantes y trabajadores de las zonas afectadas deberán disponer de distintivos especiales para acceder en vehículo al entorno del circuito durante la celebración del evento.