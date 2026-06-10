Almeida espera que el Gobierno concrete el plan anunciado de climatización de colegios para colaborar

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la celebración de la rueda de prensa posterior a la visita apostólica del Papa León XIV, a 10 de junio de 2026, en Madrid (España). Esta comparecencia informativa, ofrecida por el alcalde de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, espera que el Gobierno de España concrete el plan anunciado de 200 millones de euros para toda España destinado a la climatización de colegios con el fin de desarrollar mecanismos de colaboración.

En una rueda de prensa en el Palacio de Cibeles, el alcalde ha asegurado que el Consistorio siempre lleva a cabo obras de mejora de los colegios. "Estamos comprometidos con que cada vez las instalaciones escolares puedan ser mejores, puedan ser más adecuadas para los alumnos y alumnas de la ciudad de Madrid. En ese escenario es donde nosotros trabajamos siempre en un proceso constante de mejoras", ha manifestado.

En cuanto al plan estatal, el regidor está "deseando que concrete el Gobierno de España exactamente en qué consiste para tener una opinión y, en su caso, ver qué mecanismos de colaboración hay".

Familias de colegios públicos del distrito Centro han reclamado este miércoles una "justa climatización" de los centros educativos y han advertido de que las altas temperaturas en las aulas ya no son "algo puntual" ni "anecdótico".