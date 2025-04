Almeida espera que la huelga de basuras "concluya lo más pronto posible" y recuerda que hay servicios mínimos del 50%

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha indicado que espera que la huelga de basuras, que arranca este lunes a las 23 horas, "concluya lo más pronto posible" y ha recordado que hay servicios mínimos del 50%.

"Esperamos que se respeten. Son servicios mínimos esenciales y no queremos afectar al derecho de huelga, pero queremos garantizar las condiciones de salubridad en la recogida de residuos en la ciudad", ha defendido este domingo ante los medios de comunicación tras asistir a la tradicional tamborrada de Resurrección.

El regidor ha remarcado que los servicios mínimos "son compatibles" y ha recalcado que el derecho a la huelga es "un derecho fundamental". Ha añadido que esta situación "parte de una negociación que están teniendo con empresas que son contratistas" del Ayuntamiento de Madrid.

"Nosotros no somos parte de ese proceso de negociación, pero no quiere decir lógicamente que no nos preocupemos y que no nos ocupemos. Esperamos que lleguen a un acuerdo lo antes posible y que sea un buen acuerdo para los trabajadores", ha subrayado.

Almeida ha insistido en que los servicios mínimos "pretenden garantizar, dentro del respeto al derecho a la huelga, condiciones de salubridad e higiene" en las calles de Madrid y ha reiterado que "esperan que haya un acuerdo lo antes posible".

HUELGA INDEFINIDA

El Ayuntamiento de Madrid ha fijado unos servicios mínimos del 50% ante la huelga indefinida que han convocado los trabajadores del servicio de recogida de residuos a partir de las 23 horas del 21 abril.

Esta convocatoria se produce en el marco de las negociaciones que están llevando a cabo los sindicatos con las empresas encargadas de este servicio. El Consistorio, que no forma parte de estas negociaciones, ha animado a las partes a seguir negociando al considerar que "hay condiciones para un buen servicio y un buen convenio", según recoge el Ayuntamiento en un comunicado.

El Consistorio de Madrid ha fijado unos servicios mínimos del 50% para garantizar que no se produzcan problemas de salubridad. En concreto, para la recogida de residuos domiciliarios, cubo de restos (tapa naranja), orgánica (tapa marrón) y plástico-metal-brik (tapa amarilla), los servicios mínimos se han fijado en un 50%. Deberán recogerse cada 48 horas como máximo y se ha establecido un calendario de recogida de los residuos domiciliarios, repartido en días alternos según los distritos.

Será el martes 22, jueves 24, sábado 26 y lunes 28 de abril, en los distritos de Centro, Arganzuela, Salamanca, Chamartín, Fuencarral-El Pardo, Chamberí, Moncloa-Aravaca, Carabanchel, Usera, Ciudad Lineal, Vicálvaro y San Blas-Canillejas.

Por el contrario, se llevará a cabo el miércoles 23, viernes 25 y domingo 27 de abril, en los distritos de Retiro, Tetuán, Latina, Puente de Vallecas, Moratalaz, Hortaleza, Villaverde, Villa de Vallecas y Barajas.

El Ayuntamiento solicita a la ciudadanía su colaboración en el cumplimiento de este calendario y que no saque los residuos las noches anteriores a las fechas en las que no hay recogida, así como las mañanas y tardes de esos días.

HOSPITALES, COLEGIOS, RESIDENCIAS Y MERCADOS, AL 100%

En lo que afecta a los residuos clínicos, de hospitales, animales muertos y restos procedentes de mercados y galerías de alimentación, los servicios mínimos serán del 100%. La recogida, por tanto, se hará como habitualmente, dadas las características especiales de estos residuos.

En los colegios, centros de enseñanza, guarderías infantiles y residencias especiales también se realizará la recogida en las mismas condiciones en que se presta habitualmente este servicio.

Los servicios de recogida de papel, cartón y vidrio tanto en contenedores como las recogidas comerciales y los puntos limpios no están llamados a la huelga, por lo que mantienen los servicios habituales.