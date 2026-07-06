Almeida espera no tener que desalojar a Casa Árabe si van a "la okupación" y defiende el "ejercicio de responsabilidad"

Archivo - Exterior de la Casa Árabe, a 10 de enero de 2026, en Madrid (España). El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que el Ayuntamiento seguirá formando parte del consorcio de Casa Árabe, aunque “vigilantes”, tras el cese de su - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, espera que el Ayuntamiento no tenga que recurrir a la Justicia desde el 1 de septiembre para desalojar Casa Árabe si van a "la okupación" y ha defendido el "ejercicio de responsabilidad" que supone recuperar este edificio para el uso ciudadano.

Tras insistir desde Serrería Belga que el Ayuntamiento seguirá formando parte del patronato de Casa Árabe, el primer edil ha justificado que "ni el volumen de actividades ni la gestión que se ha llevado a cabo" avala la continuidad en Escuelas Aguirre.

Después de comunicar la decisión y dar un plazo, el 1 de septiembre, el alcalde ha confirmado que no han tenido noticias. "Espero que no nos aboquen a un procedimiento judicial para tener que desalojarles", ha deseado pidiendo racionalidad e insistiendo en que están "dispuestos a colaborar en la búsqueda de una nueva sede para que Casa Árabe siga teniendo actividad".

LA CARTA DE UNAI SORDO

El primer edil ha explicado que buscan recuperar el edificio porque "se han incumplido los términos de la cesión y se ha puesto en grave riesgo la situación de conservación" en un inmueble reconvertido en "un chiringuito de Irene Lozano".

Almeida ha trasladado a la prensa que ha recibido una carta del secretario general de CC.OO., Unai Sordo, en la que le afea las críticas en las que relaciona Casa Árabe con un chiringuito. "Casa Árabe no es un chiringuito, pero Irene Lozano lo utilizó como un chiringuito. Y eso sí lo digo alto y claro", ha reiterado.

"Y quien más ha hecho por perjudicar y menoscabar Casa Árabe es el Gobierno de España cuando nombró a la biógrafa de Pedro Sánchez como directora de Casa Árabe, quien la mantuvo con grave riesgo de quiebra y nosotros por ahí no pasamos", ha sostenido.