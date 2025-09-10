Almeida espeta a Maroto que "su obligación es estar en su lugar", en la Vuelta, y le pregunta si no consume gas ruso

Decenas de personas durante una concentración contra la participación de Israel en la Vuelta Ciclista de España, en Pontevedra - Adrián Irago - Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha espetado a la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, que "su obligación es estar en su lugar", en la etapa final de la Vuelta Ciclista a España, y le ha preguntado si no consume gas ruso, como el comprado por el Gobierno presidido por Pedro Sánchez a pesar de las sanciones a Putin.

Maroto ha adelantado que no asistirá a la final de La Vuelta a España este domingo por "solidaridad" con Palestina y ha mostrado su apoyo a las movilizaciones, que espera que sean "pacíficas". Desde Villa de Vallecas, donde ha visitado una escuela infantil, el alcalde ha sido interrumpido en sus palabras por un vecino de la zona, que ha exclamado "¡viva Palestina libre! Israel asesino".

"¿Reyes Maroto consume gas ruso? ¿Va a denunciar al Gobierno de Pedro Sánchez por haber comprado gas ruso en los últimos tres años por 10.000 millones de euros? ¿O para ella una cosa es no ir a la Vuelta Ciclista y otra es la calefacción en casa?", ha preguntado el regidor.

El 'popular' ha atacado la "hipocresía y doble vara de medir". "Si Reyes Maroto sale a decir que exige al Gobierno de Pedro Sánchez que deje de comprar gas a Rusia me creeré que no va a la Vuelta Ciclista en solidaridad con los ciudadanos de Gaza, mientras tanto lo que pienso es que es un ejercicio de hipocresía", ha afeado.

Martínez-Almeida ha defendido que "cuando está en juego la pacífica celebración de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España, la obligación del portavoz del Grupo Municipal Socialista es estar en su sitio, es estar en su lugar".

"ACICATE PARA PROTESTAS Y DISTURBIOS VIOLENTOS"

"Si quiere denunciar lo que está pasando en Gaza, que lo denuncie, pero que no dé alas a los que quieren reventar la etapa final de la Vuelta Ciclista a España, ni hacer un ejercicio de oportunismo. Aquí está en juego la imagen de la ciudad de Madrid y Reyes Maroto no está por encima de ella, ni sus intereses políticos". Almeida ha insistido en que no entiende "que se pueda comprar gas ruso pero tiene que boicotear la etapa final de la Vuelta Ciclista a España".

Considera que el mensaje que está enviando la socialista "es peligroso" porque parece que "no considera justificado que la Vuelta Ciclista acabe en Madrid", mensaje que "algunos quizás lo puedan interpretar como un acicate para que haya protestas y disturbios violentos".

"El lugar en el que debe estar la portavoz del Grupo Municipal Socialista es en el cierre de la Vuelta a España y si quiere desde ese cierre que mande un mensaje de solidaridad con Gaza, desde la Plaza de Cibeles, garantizando que la ciudad de Madrid puede celebrar sus acontecimientos deportivos con total normalidad", ha zanjado.