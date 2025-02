"Lo único que hace es provocar a la presidenta de la Comunidad y al alcalde de Madrid", reprocha

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha espetado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, que si no ve el problema de la okupación es porque "el problema lo tiene él".

"Quien no quiera ver que hay ahí un problema, el problema lo tiene él", ha lanzado en la rueda de prensa posterior a la Junta y Consejo Local de Seguridad, en la Casa de la Villa. En todo caso, el Ejecutivo municipal siempre trabajará "desde la lealtad institucional y desde la cooperación con un problema que es grave, como la okupación, y que no hay que minimizar".

Almeida cree que cuando Martín habla de okupación sólo se refiere "a una parte" porque no sólo es un problema para el propietario sino también para el vecindario. "A mí me gustaría que el delegado del Gobierno hablase con los vecinos de los inmuebles okupados ilegalmente y que les diga que eso no es un problema en esta ciudad", le ha retado.

Además cree que se olvida del problema de la inquiokupación, "que afecta al tema de la vivienda en Madrid porque cuanto menos inmuebles haya en régimen de arrendamiento, menos inmuebles habrá disponibles en viviendas, así de sencillo".

"Lo que no me voy a juntar es al discurso de la confrontación y de la crispación del delegado del Gobierno, al discurso del sanchismo", ha asegurado Almeida, esta vez en relación a la inmigración. El alcalde cree que Martín "lo único que hace es provocar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, al alcalde de Madrid, a ver si se entra a su juego y a su disputa".