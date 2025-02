Maroto pide "no hacer alarma social" con okupación y cree que hay que intervenir porque "cada caso es una preocupación"

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha pedido "no hacer una alarma social" con los casos de okupación que hay en la ciudad y ha defendido que hay que intervenir en cada caso porque "es una preocupación".

"Lo que se nos ha dicho es que en estos momentos hay 518 viviendas okupadas en la capital de 1,5 millones de viviendas. Eso no significa que no sea preocupante. Lo que digo es que no se puede hacer una alarma social", ha indicado a los medios de comunicación tras la Junta Local de Seguridad.

La edil socialista ha subrayado que "una alarma social" son "las dificultades que tienen los jóvenes y familias para acceder a una vivienda asequible en la ciudad o que "hay 46.000 solicitantes de vivienda registrados en la EMVS que llevan años esperando una vivienda".

"Una alarma social es que tanto el Ayuntamiento como la Comunidad no apliquen la Ley estatal de Vivienda para que miles de vecinos de Madrid se puedan beneficiar del tope de precios que permitiría declarar Madrid zona residencial tensionada. Tenemos los instrumentos pero no los ponemos a disposición de la ciudadanía", ha criticado.

Asimismo, ha pedido garantizar el artículo 47 de la Constitución Española y ha cargado contra "el bloqueo permanente" del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, a la normativa que "permitiría que miles de vecinos de Madrid se beneficiasen del tope de los alquileres".