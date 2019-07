Almeida estará "a lo que digan los tribunales" con el callejero y niega que le hayan pedido una estatua de Millán Astray

Publicado 11/07/2019 14:42:19 CET

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha contestado que estarán "a lo que digan los tribunales" sobre el callejero y el cambio de las calles con nombres franquistas, al tiempo que ha negado que la Plataforma de Millán Astray le haya pedido una estatua al fundador de la Legión.

La Fundación Nacional Francisco Franco ha solicitado al regidor que restituya los cambios de calles de Madrid ejecutado por el anterior Gobierno de Manuela Carmena porque consideran que fue "un ajuste histórico de cuentas" y "una revancha" contra "una parte de los españoles".

En una carta firmada por el presidente ejecutivo de la Fundación, pide que el Consistorio madrileño lleve a cabo los trámites para que "con la máxima diligencia posible se cumplan los fallos judiciales" que no admiten el cambio de denominación de algunas calles de la ciudad, así como que se restablezcan los nombres originales de las otras 44 calles.

En rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Almeida ha indicado que estará a lo que digan los tribunales en este sentido porque es una postura "razonable y prudente" dado que se han estimado diversos recursos.

Lo que Almeida ha negado es que la Plataforma Millán Astray le haya solicitado que se erija una estatua al fundador de la Legión. "No me han solicitado una estatua para Millán Astray, no sé de dónde sale eso", ha contestado.

La Platafoma Millán Astray emitió el pasado 4 de julio un comunicado de peticiones al alcalde, al que ha tenido acceso Europa Press, donde además de recoger que se restaure inmediatamente la placa del callejero al fundador de la Legión --hoy dedicada a la maestra Justa Freire-- "en cumplimiento de la sentencia judicial", en su segundo apartado instan al regidor a que señale un espacio municipal "para instalar una estatua al fundador de la Legión".

Incluso le proponen una ubicación. "El mejor sitio sería donde estuvo la antigua Plaza de Millán Astray", para explicar su vinculación con el militar, destacan en su escrito.