Almeida estudia que una calle en nuevo desarrollo recuerde a Gutiérrez Mellado como parte "esencial de la democracia"

(I-D) El presidente de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el presidente de Fad Juventud, José Ignacio Goirigolzarri, durante el acto de lanzamiento del 40 aniversario de Fad Juventud - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha avanzado que estudiarán que una calle o plaza dentro de un nuevo desarrollo urbanístico recuerde a quien fuera vicepresidente primero del Gobierno para Asuntos de la Defensa, el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, por ser una figura "esencial en la consolidación de la democracia" española.

Desde el acto de presentación de los 40 años de Fad Juventud, acompañado por el presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, y el presidente de la Comisión de Medios de Fad Juventud y presidente de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes, el alcalde ha querido tener un recuerdo muy especial a la reina Sofía, al general Gutiérrez Mellado y también a aquellos hombres y mujeres que en 1986 decidieron dar un paso adelante ante una realidad durísima que era entonces el mundo de la droga".

Almeida tiene claro que Manuel Gutiérrez Mellado "es una persona fundamental en la historia de la democracia". "Asumió un compromiso con la democracia siendo lo más visible precisamente ese 23F, cuando fue el que se levantó a decirle a (Antonio) Tejero que depusiera las armas pero antes de ese 23 de febrero había hecho ya un trabajo extraordinario", ha defendido.

Ese homenaje que podría preparar Madrid serviría para darle "el reconocimiento público" que quizás no ha tenido esta figura clave. "Nosotros estamos dispuestos a que haya un homenaje más allá de una placa en la casa en la que vivió y que tenga la visibilidad que un personaje esencial en la consolidación de la democracia en España merece".

"Todos sabemos que en Madrid hay desarrollos importantes desde el punto de vista urbanístico donde creo que tenemos la capacidad de encontrar un espacio público adecuado para Manuel Gutiérrez Mellado,a ya sea en forma de calle, ya sea en forma de plaza, como ya tienen otros protagonistas importantes de la Transición, como Torcuato Fernández Miranda", ha indicado.