Almeida estudia pedir "amparo judicial" para instar a Exteriores a convocar el Consejo Rector de Casa Árabe

Fachada exterior de la Casa Árabe, en el edificio de las antiguas Escuelas Aguirre, a 3 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado que el Ayuntamiento estudia pedir "amparo judicial" para instar al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a convocar el Consejo Rector de Casa Árabe para formalizar la salida de la Comunidad de Madrid del consorcio y permitir al Ayuntamiento recuperar el edificio de las antiguas Escuelas Aguirre.

El regidor ha explicado que la Comunidad de Madrid "no formaliza su salida" porque el Ministerio "no convoca" el Consejo Rector. Según ha indicado, el Ayuntamiento ya ha pedido "en reiteradas ocasiones" a Exteriores que convoque este órgano para poder formalizar esa salida y, "por tanto", recuperar el edificio.

"Cuando yo hablo de iniciar acciones, estamos estudiando, por ejemplo, de qué manera podemos solicitar amparo judicial para que, si esta situación se sigue prolongando, podamos obtener amparo judicial para que el Ministerio convoque el Consejo Rector", ha señalado a los medios en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Almeida ha calificado de "incomprensible" la situación y ha defendido que tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento han seguido los trámites que les correspondían. "Solo hay un requisito que impide la salida de la Comunidad de Madrid y la recuperación del edificio y la ejecución de obras, que es que el Ministerio no convoca al Consejo Rector", ha afirmado.

Así, ha pedido al departamento liderado por el ministro José Manuel Albares que convoque "mañana mismo" el Consejo Rector y ha avisado de que, si el Ministerio "sigue ocupando ilegalmente" el inmueble al no convocar el órgano, el Ayuntamiento estudiará acciones legales para "obligarles" a hacerlo.

"Lo único que tiene que hacer el Ministerio es convocar ese Consejo Rector y, mientras no convoque ese Consejo Rector, y no hay obstáculo para convocar ese Consejo Rector, está ocupando ilegalmente el inmueble de Casa Árabe. Es una realidad", ha zanjado Almeida.