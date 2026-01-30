Almeida exige a Maroto que explique "el porqué de su antisemitismo" y cree que sus justificaciones son puro "choteo"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, interviene durante el acto institucional para conmemorar el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido a la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, que explique "el porqué de su antisemitismo" y cree que sus justificaciones para no acudir al acto institucional celebrado el miércoles por las víctimas del Holocausto son puro "choteo".

"Dejó de nevar a las 11 de la mañana, que no insulte la inteligencia de los madrileños porque el acto fue a las 6 de la tarde", ha lanzado a la socialista desde la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.

Almeida, "para ser justo", ha reconocido que Más Madrid sí estuvo presente en ese acto institucional celebrado en la Casa de la Villa, cuando se conmemoraba la liberación del campo de Auschwitz-Birkenau, no así el PSOE. "No hubo nadie del Partido Socialista, nadie tuvo la decencia de ir al acto de conmemoración del Holocausto y algún día nos tendrán que explicar el porqué de su antisemitismo", ha reprochado a las filas de Maroto.

Almeida ha sostenido que "es perfectamente compatible mantener la postura que ha tenido el PSOE en relación con la guerra en Gaza con ir al acto de conmemoración del Holocausto porque las víctimas del Holocausto no son el gobierno de Netanyahu ni se le tiene que identificar con él. Respetar la memoria de las víctimas del Holocausto es compatible con discrepar y criticar al gobierno de Netanyahu", ha defendido.

"TUFO ANTISEMITA"

El regidor tiene claro que si el Grupo Municipal Socialista no fue a ese acto por las víctimas del Holocausto responde "sencillamente a un tufo antisemita que desgraciadamente se tiene en una ciudad tan abierta como Madrid".

No se cree Almeida que la justificación de Maroto para no asistir fue la nevada, que se concentró por la mañana. "En mi opinión se está riendo del acto de conmemoración del Holocausto", ha insistido, después de recordar que la portavoz del PSOE dispone de conductor y escolta que le podían haber facilitado la asistencia a la Casa de la Villa.

"Me parece ya que se está choteando cuando dice que nevó por la mañana porque dejó de nevar a las 11 de la mañana y cuando todo el mundo en Madrid ese día asistió a sus obligaciones. Es que es casi infantil y pueril. Y, en todo caso, el PSOE tiene once concejales, no todos se encontrarían incomunicados", ha concluido.