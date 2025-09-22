Almeida exige a Martín "que haga su trabajo" porque "no puede ser que los ciudadanos tengan que hacer patrullas"

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (d), copreside el Consejo y la Junta Local de Seguridad de la ciudad de Madrid junto al delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín (i) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido al delegado del Gobierno, Francisco Martín, "que haga su trabajo" porque no puede ser, con el hotel okupado de Barajas en el foco, "que tengan que ser los ciudadanos los que tengan que hacer patrullas para garantizar su seguridad".

Desde la presentación del plan industrial para la ciudad, Almeida ha remarcado que "para eso están las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para eso está la Delegación del Gobierno".

"Le pido al delegado del Gobierno que en este caso sí, a diferencia de otros eventos, haga su trabajo y le garantice la seguridad a todos los vecinos de esta zona de Barajas" porque "la imagen de patrullas ciudadanas sencillamente porque el delegado del Gobierno no quiere hacer su trabajo es inaceptable en una ciudad como Madrid".