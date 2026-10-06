Almeida explica que lo que hizo Ayuso fue mostrar que "ella prefiere votar presencialmente" y "ya está"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, participa en un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Hotel Palace, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido en la necesidad de ir a votar el próximo 29 de noviembre y ha justificado que lo que ayer hizo la presidenta de la Comunidad y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, fue mostrar que "ella prefiere votar presencialmente" y "ya está".

Desde Valdecarros, Almeida ha contestado a las preguntas de la prensa después de que ayer Ayuso pidiera a los españoles que no voten por correo en las elecciones generales aludiendo a las posibles "adulteraciones" que se puedan producir.

"Lo que ayer dijo la presidenta Ayuso es que primero hay que ir a votar y yo creo que eso es fundamental que se lo digamos a todo el mundo, que vayan a votar. Y en segundo lugar, ella se decanta por la opción del voto presencial en vez del voto por correo. Creo que tampoco tiene ningún problema", ha justificado el primer edil.

Almeida ha remarcado que lo que hace Ayuso es mostrar "que ella prefiere votar presencialmente y ya está, tampoco hay que discutir más", para pedir que no se genere más polémica sobre esto "ni entrar en el marco de lo que pretende plantear el PSOE".

El alcalde tiene claro que se trata de "hacer una campaña que va a estar basada exclusivamente en la confrontación, no en las propuestas" porque el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "no tiene más discurso que el de la confrontación y el del señalamiento, la exclusión de todos aquellos que no piensan como él" mientras que el PP aboga por "una precampaña y una campaña limpia", algo que no ve en la comparecencia de Sánchez hoy en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

"¿Cuántas veces lo ha hecho? ¿Cuántas? ¿Y lo hace ahora en el periodo electoral? ¿Ahora sí va a comparecer en la rueda de prensa del Consejo de Ministros? A mí lo que me preocupa no es tanto que uno vaya a votar presencialmente o por correo sino que Pedro Sánchez respete las reglas mínimas de democracia que deben presidir un proceso electoral", ha contestado.

Él no tiene la garantía de que Sánchez "lo vaya a hacer porque quien ha hecho trampas toda su vida, ¿por qué no las va a hacer en este momento?". Todo ello para apuntar a un Sánchez que ha sido "el primer presidente sancionado por la Junta Electoral por utilización indebida de los recursos institucionales", el mismo que "hoy va a dar una rueda de prensa en el Consejo de Ministros" tras el "mitin" de ayer desde el Palacio de la Moncloa.