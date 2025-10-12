Almeida felicita el Día de la Hispanidad: "Si tenemos esta gran historia es para tener un gran futuro por delante"

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha felicitado este domingo el Día de la Hispanidad y ha reivindicado la gran historia con la que cuenta España para reclamar "confianza en el futuro".

"Si tenemos esta gran historia es para tener un gran futuro por delante y eso pasa desde luego por una nación como España", ha subrayado el alcalde en declaraciones a Telemadrid recogidas por Europa Press.

En esta línea, el primer edil de la capital ha subrayado que España ha sido y es "una de las grandes naciones" a lo largo de la historia con "hitos" como el descubrimiento de América que se conmemora en esta festividad. "Tenemos que saber que tenemos que celebrar lo que somos como nación", ha subrayado.

También ha felicitado este día la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, que ha publicado un vídeo en el que ha llamado a cuidar el "vínculo" con América Latina. "Se trata de un poderoso vínculo que debemos cultivar.

Quienes exigen a los españoles que pidamos perdón por nuestro pasado, que también es el suyo, pretenden destruir ese vínculo", ha remarcado.

Así, recuerda que la historia de España es la de un país "que miró más allá del horizonte" y gracias a ello "se fundaron ciudades, universidades e instituciones que, junto con el idioma español", forman parte del legado que compartido hoy "con cientos de millones de personas en América".

"No se trata idealizar el pasado sino de reconocer y proteger nuestras mejores obras, porque valorar nuestros logros de ayer es imprescindible para alcanzar nuevos logros mañana", ha denunciado.