Almeida insiste en que en Montecarmelo se estaban ejecutando "vestuarios" y asevera que no pararán obras del parque

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Inma Sanz, en rueda de prensa - AYUNTAMIENTO DE MADRO

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido en que en el cantón de Montecarmelo se estaban ejecutando únicamente "vestuarios y dependencias administrativas", para subrayar que "lo que no se va a parar es la ejecución de ese parque" que lo circundará, una nueva zona verde de 6,3 hectáreas que contará con zonas estanciales y de ocio y un bosque mediterráneo con la plantación de más de 1.600 árboles con unos trabajos que empezaron esta misma semana.

Los servicios jurídicos municipales estudian recurrir el auto judicial que ordena la paralización de las obras del cantón. "Lo que le digo a los vecinos es que lo que estaba ejecutando el Ayuntamiento eran vestuarios y dependencias administrativas. Nosotros confiamos en que a lo largo de la tramitación esto quede suficientemente acreditado para despejar cualquier duda", ha subrayado desde la Rosaleda del Parque del Oeste.

Almeida se ha dirigido a la vecindad de Montecarmelo para remarcar que "no van a tener un cantón de residuos radiactivos, como dicen algunos, sino un parque que va a estar a su disposición" y al mismo tiempo, y si la Justicia les da la razón, van a "dignificar las condiciones de los trabajadores".

Preguntado por el cantón de la calle Los Morales, en el PAU de Carabanchel, Almeida ha explicado que "el concejal estuvo ayer hablando con los vecinos y hay tranquilidad total y absoluta" porque se trata de "una instalación de apenas 100 metros que va destinada también a los trabajadores".