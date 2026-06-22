Almeida insiste en que "no se tiran las pertenencias personales de personas sin hogar" porque los cartones "no lo son"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en la Plaza de Chamberí - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido en que en el protocolo municipal "no se tiran las pertenencias personales de personas sin hogar" porque los cartones "no lo son".

Almeida ha contestado así desde la Plaza de Olavide al cuestionamiento que ha hecho la Mesa de Hospitalidad, de la que forma parte la Archidiócesis de Madrid, unido a que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha solicitado al Ayuntamiento información sobre los protocolos de actuación que se siguen en relación a los enseres de personas sin hogar de la capital.

"Respetamos escrupulosamente los derechos de las personas sin hogar, hasta tal punto que nunca ha habido más plazas para personas sin hogar en la ciudad de Madrid, ni nunca ha habido más trabajadores sociales que los que hay", ha subrayado el primer edil.

Y además se ha ratificado. "Ni una sola de las pertenencias personales de las personas sin hogar en esta ciudad se tira, a no ser que alguno identifique los cartones con pertenencias personales porque, en mi opinión, los cartones no son pertenencias personales, aparte de que pueda haber un riesgo sanitario en ellos", ha insistido.

Martínez-Almeida ha repetido "con total convencimiento que el Ayuntamiento de Madrid y sus Servicios Sociales actúan con pleno respeto a la dignidad de las personas, especialmente a las que están en situación de vulnerabilidad".