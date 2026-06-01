Almeida insiste en que viene "una semana complicada" con la visita del Papa aunque "hoy se circula razonablemente"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido en que viene por delante "una semana complicada" con la visita del Papa León XIV aunque "hoy se ha circulado razonablemente por la ciudad" gracias al "compromiso de los madrileños" y al "teletrabajo, el horario de entrada flexible y el refuerzo del transporte público, que están funcionando".

Desde el centro cultural Emilia Pardo Bazán, en Colón, Almeida ha reconocido a la prensa que tenían en poder del Ayuntamiento "modelos de movilidad que daban condiciones más difíciles, más complicadas de las que ha habido para circular, sobre todo por el eje de la Castellana".

Tampoco ha ocultado que en la M-30 "ha habido problemas, pero por el eje de la Castellana se ha circulado mejor de lo que los modelos de movilidad daban y eso es gracias a los madrileños, al compromiso que tienen con la ciudad, a que son conscientes de la importancia histórica de esta visita".

"Los datos de movilidad son más que razonables para la situación en la que está la ciudad de Madrid y esto nos anima a pensar que durante la semana podremos continuar con esta misma tendencia", ha deseado el alcalde, que ha recordado el endurecimiento de las medidas adicionales de restricción de la circulación, fundamentalmente desde los días 3 y 4 de junio, cuando se corte definitivamente la circulación por las plazas de Lima y Cibeles.

Martínez-Almeida tampoco ha ocultado que le preocupan las altas temperaturas que se esperan durante la visita del Papa. Para ello desde el dispositivo de seguridad del Ayuntamiento, con mil efectivos del Samur, se repartirá agua y se recomienda asistir a los distintos actos con la cabeza cubierta y con ropa ligera para prevenir golpes de calor o mareos.