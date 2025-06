Almeida insta a Maestre y Maroto a dar su opinión sobre "el tsunami de corrupción que asola al Gobierno y PSOE"

MADRID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reclamado a la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y a la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, su opinión sobre "el tsunami de corrupción que está asolando al Gobierno de España y PSOE".

Así lo ha manifestado este viernes tras inaugurar la biblioteca pública Municipal Francisco Umbral en Villaverde, donde ha criticado a ambas portavoces por "no hablar ni una palabra sobre esto ni decir absolutamente nada".

"Me gustaría saber la opinión de la señora Maestre sobre ser socia de gobierno de un partido y de un gobierno corrupto, como lo que estamos viendo. Hemos tenido noticia sobre la imputación formal de Santos Cerdán y no he escuchado ni una palabra", ha recalcado.

El regidor también ha cargado contra Maroto por "no decir absolutamente nada" y ha lanzado que la edil socialista "últimamente tiene un balance raquítico para lo acostumbrada que estaba a hablar delante de los medios de comunicación".

"Yo creo que los madrileños merecemos saber si a Rita Maestre le parece correcto y adecuado seguir gobernando con un partido que ha tenido secretarios de Organización no solo corruptos en lo económico y en lo institucional, sino también en otras aficiones", ha expresado.

Almeida ha exigido a Maestre "saber si considera que puede seguir formando parte de un gobierno corrupto y teniendo como socio a un partido corrupto" y ha lamentado que la líder de la oposición en el Consistorio sea "tan rápida y tan diligente para denunciar la corrupción en otros lugares, pero en esto esté callada".