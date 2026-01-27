Almeida invita a delegado de Gobierno a "hablar" de sus competencias e interesarse ante las agresiones de arma blanca

El delegado del Gobierno para la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha invitado al delegado de Gobierno, Francisco Martín, a "hablar de una vez" de sus competencias e interesarse por la seguridad de madrileños ante un "aumento de las agresiones" por arma blanca.

Así lo ha trasladado en el Pleno de Cibeles, donde ha recordado el dispositivo de seguridad de las pasadas navidades, que contó con 800 agentes de la Policía Municipal, y que se saldó sin apenas incidentes "reseñables" más allá de un "aumento de las agresiones" por arma blanca.

"Es una realidad que venimos denunciando desde hace tiempo y especialmente en las Juntas de Seguridad. Se está produciendo un aumento de las riñas y de las riñas tumultuarias. Para que nos hagamos una idea, desde que Pedro Sánchez gobierna en España, han aumentado en Madrid las agresiones con arma blanca un 65%. Al mismo tiempo, en la incautación de armas blancas pasó de 85 a 200.000 del 2024 al 2025 y el número de atenciones por arma blanca ha aumentado un 45%", ha expuesto el regidor.

Frente a estos datos, Almeida ha criticado que desde el Gobierno se "mire para otro lado" en vez de "endurecer la normativa, especialmente en el ámbito de la multireincidencia" o dejar cubrir la plantilla de Policía Municipal.

"Hemos incorporado 2.200 policías y vamos a incorporar 1.500 policías adicionales el año que viene. Pero no nos dejan cubrir la plantilla entera. ¿Por qué no nos deja su Gobierno? ¿Por qué no deja que la Ciudad de Madrid pague de su presupuesto a todos esos policías municipales?", ha preguntado a la bancada de la izquierda.

Por último, el primer edil ha instado al delegado del Gobierno a "dejar trabajar" a Policía Nacional y no "dejar tirados" a los agentes como en la Vuelta Ciclista. "Hubo 22 policías que tuvieron que ser atendidos y el delegado del Gobierno, en un ejercicio nuevamente desvergonzado, felicitaba a los manifestantes por lo pacíficos que eran", ha criticado.