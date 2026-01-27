El delegado rechaza dar "falsa sensación de inseguridad" y pide a Almeida hablar con "responsabilidad" y sin "ligereza"

El delegado del Gobierno, Francisco Martín, ofrece una rueda de prensa, en la sede de la Delegación del Gobierno, a 9 de enero de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha respondido este martes al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, sobre cuestiones de seguridad y se ha mostrado contrario a dar "una falsa sensación de inseguridad" en la ciudad, a la par que ha pedido al primer edil abordar este asunto con "responsabilidad" y sin "ligereza".

Almeida había invitado previamente al delegado a "hablar de una vez" de sus competencias e interesarse por la seguridad de los madrileños ante un "aumento de las agresiones" por arma blanca, así como de delitos por riñas tumultuarias. "Es una realidad que venimos denunciando desde hace tiempo", ha dicho.

Por su parte, Martín ha respondido más tarde en declaraciones a los medios reprochando a Almeida que no debería ser propio de un cargo público el "despachar estos asuntos con frivolidad", a la par que ha defendido que la actuación frente a la violencia debe centrarse tanto en el refuerzo policial como en la prevención.

En este sentido, el delegado del Gobierno ha subrayado la necesidad de seguir trabajando "intensamente" desde la Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid para incrementar las incautaciones de armas, pero también prevenir el uso de este tipo de armas.

A renglón seguido, Martín ha ironizado sobre una propuesta del alcalde de prohibir las armas blancas y se ha preguntado si con ello lo que Almeida está pidiendo es "prohibir los cuchillos jamoneros", insistiendo en este punto en que las medidas deben sopesarse y aplicarse con "seguridad y responsabilidad".

Es por esto que Martín ha reclamado a Almeida una mayor seriedad en el tratamiento de estas cuestiones y ha pedido que se evite estigmatizar a colectivos o generar un clima que, según ha señalado, pueda convertirse en "caldo de cultivo para la violencia", apelando así a la responsabilidad de todas las instituciones.

Finalmente, el delegado ha advertido contra la construcción de "mensajes ficticios de falsa sensación de inseguridad", al tiempo que ha defendido que Madrid es "una ciudad cada vez más segura", con indicadores que sitúan en "máximos históricos de seguridad" en la última década, a excepción del año de la pandemia de coronavirus.