Almeida invita a la octogenaria amenazada por un desahucio en Retiro que acuda a los Servicios Sociales municipales

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha invitado a la mujer de 87 años sobre cuya vivienda en el distrito de Retiro pesa una amenaza de desahucio después de haber sido adquirida por un 'fondo buitre' que acuda a los Servicios Sociales municipales y que se ponga en contacto con la Junta del Distrito.
"Estoy seguro de que ante una situación de estas características, con 87 años y más de 60 en esa vivienda, nuestros Servicios Sociales sabrán darle la orientación y los recursos necesarios para poder sobrellevar una situación de estas características", ha declarado Almeida desde Los Ahijones.
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos convoca este miércoles una acción de protesta para intentar parar el desahucio de Maricarmen.