Almeida invita a perderse por la Rosaleda y su concurso de rosas y defiende que "en la variedad está el gusto"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha invitado a perderse por la Rosaleda del Parque del Oeste, donde se está celebrando el concurso internacional y el certamen popular - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha invitado a perderse por la Rosaleda del Parque del Oeste, donde se está celebrando el concurso internacional y el certamen popular, para demostrar eso de que "en la variedad está el gusto".

"Es un lugar único de la ciudad de Madrid al que merece la pena muy mucho venir y más cuando cumple 70 años. Es un oasis, donde uno viene simplemente a disfrutar, a relajarse, a ver los diferentes tipos de rosas que tenemos aquí. Es un sitio muy especial, muy recomendable la visita a todos los madrileños porque hay que venir aquí varias veces al año, pero por lo menos una seguro para poder disfrutar", ha trasladado a la prensa.

Desde que se fundó hace 70 años se viene celebrando el concurso internacional de rosas, "que cada año tiene más aceptación". En esta edición han participado 82 diferentes tipos de rosas procedentes de más de doce países. "Y para el año que viene ya hay inscritas más de 110 tipos de rosas", ha adelantado.

Al internacional se suma el certamen popular, que se celebra desde hace 26 años. "No solo los profesionales eligen la mejor rosa atendiendo tanto a cuestiones estéticas como de conservación, de forma, sino que también todos los madrileños tenemos la posibilidad de elegir entre todas las rosas que concursan aquella que más nos gusta", ha explicado.

"Habitualmente no suele coincidir la decisión del concurso internacional y del popular pero coincidieron por primera vez en el año 2024, con lo cual en la variedad, como se suele decir, está el gusto", ha señalado.