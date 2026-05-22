Almeida ironiza con ver a Sánchez hasta "de monaguillo" aunque "la expiación de sus pecados sólo pase por las urnas"

1089451.1.260.149.20260522112330 Archivo - La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz; el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la rueda de prensa para detallar el dispositivo de la visita del Papa León XIV - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha ironizado con ver al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta "vestido de monaguillo", una vez que se ha conocido que asistirá a la misa que oficiará el Papa León XIV en la Sagrada Familia, aunque tiene claro que "la expiación de sus pecados sólo pasa por las urnas".

Desde la Rosaleda del Parque del Oeste, Almeida ha arremetido contra el "blanqueamiento" que cree que pretende Sánchez, hasta el punto de que "si es necesario se viste de monaguillo en esa misa" porque nunca "se le ha visto tan activo con el Papa", por ejemplo, al "ir a Roma diez días antes de que venga a Madrid".

"No descartemos verle de monaguillo, a ver si de esa manera cree que puede expiar todos sus pecados. Lo que pasa es que la expiación de sus pecados pasa por las urnas y ahí es donde los españoles no le van a perdonar sino que le van a decir que, por mucho blanqueamiento que pretenda hacer con la visita del Papa, no hay a quien engañe ya acerca de quién es y cómo actúa como presidente del Gobierno", ha lanzado.